Grabó el momento en el que enfrentó a un “fantasma” en el patio de su casa y compartió el video

Un usuario de TikTok vivió una inquietante experiencia paranormal en su domicilio y el video del momento obtuvo miles de likes y comentarios.

Hoy 18:19

En la oscuridad de la noche, un misterioso llanto resonó en el patio de su casa y le hizo creer que se trataba de un fantasma. Decidido a enfrentarlo, tomó su teléfono y grabó el aterrador momento. Luego, lo compartió en TikTok.

A través de su cuenta @franshesko.777, publicó el video donde se puede escuchar el inquietante sonido mientras se dirige a la cocina, dejando a miles de usuarios impactados.

El chico hirvió agua en una cacerola, la agarró con un repasador y salió al patio para enfrentar al “fantasma”. Guiándose por los gritos del espectro, pudo “alcanzarlo” y le tiró el líquido caliente.

El video muestra cómo el ente “se quejaba” del dolor por haber sido quemado por el tiktoker. “No me molestó nunca más”, escribió el joven sobre la grabación, que recibió 21,4 millones de reproducciones y 1,7 millones de “me gusta”.

“No al maltrato espiritual”, “Cómo se nota que no trabaja mañana ese fantasma”, “Los fantasmas deberían llorar de día, de noche no dejan dormir” y “Yo me mudo sin dudarlo”, fueron algunos de los ocurrentes comentarios que dejaron sus seguidores en la publicación.

Fuente: TN