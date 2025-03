Chaco: Jorge Capitanich habló del horizonte político y no descartó su regreso

El líder y titular del PJ chaqueño habló con Diario Norte sobre su rol en este proceso electoral legislativo 2025, dejó algunas definiciones y un mensaje a la militancia.

El trabajo en pos de la unidad, un repaso por su gestión de gobierno que destaca, el mensaje a la militancia y el análisis de la realidad política provincial y nacional, son los temas abordados por el titular del PJ provincial y tres veces gobernador del Chaco, Jorge Capitanich.

Distendido y sin esquivar preguntas, la charla giró en la posibilidad de unir voluntades de cara al acto eleccionario provincial del próximo 11 de mayo, su indefinición acerca de cuál lista legislativa formará parte, el rol como líder del Justicialismo chaqueño y su papel de oposición política, la agenda legislativa a presentar en los próximos días, la conformación de un frente electoral con algunos viejos actores afuera y el rechazo a la decisión oficial de desdoblar el proceso electoral 2025, entre otras cuestiones.

"Nunca me fui" es la contundente respuesta a la primera pregunta sobre si su vuelta a la provincia del Chaco es para encabezar el armado político en estos poco más de dos meses para la primera convocatoria a las urnas del electorado chaqueño. No sin antes comentar sobre su paso fugaz por el Banco Provincia de Buenos Aires (BaPro) y concluir dos doctorados y otras capacitaciones profesionales.

Este es parte del diálogo que se desarrolló por más de 20 minutos.

- ¿De visita por Resistencia o ya afincado en la ciudad como para arrancar en este proceso electoral 2025?

-La verdad que yo nunca me fui, el único problema es que tuvimos una agenda académica y profesional que me permitió efectivamente tener que desempeñar actividades no solamente en otros lugares del país, sino también a nivel internacional. Tengo la responsabilidad de ser presidente del Consejo Provincial del Partido y ejerzo como tal con una agenda también con un equipo que trabaja y funciona adecuadamente con un espacio político que gobierna en la coalición del año 2023, 47 municipios.

Lo mejor que le puede pasar a la provincia es que nosotros tengamos la capacidad de sumar un esfuerzo colectivo a la ciudadanía, pero a su vez también ser la voz de lo que no tienen voz y ser capaces también de expresar lo que el gobierno no expresa. Esto significa no solamente aquí, sino en el Congreso de la Nación.

-En esta voluntad de sumar expresiones que plantea, sabido es que hay distintas expresiones dentro del PJ y usted como cabeza del PJ entiendo va a querer intervenir: ¿A quiénes involucra individualmente esta propuesta y si también involucraría a un potencial frente político?

-Tenemos hasta el 11 de mayo un camino, que es primero 11 de marzo que tiene que ver con las alianzas con los partidos. La idea central es claramente ratificar algunas alianzas y obviamente otras no. Pero básicamente estamos en ese derrotero que nos permita tener la constitución de un sistema de alianzas. Queremos claramente ir hacia el 22 de marzo con distintas opciones que nos permite hacer una fuerza política de oposición constructiva y competitiva. Constructiva significa lealtad a la idea, proyecto y eso tiene que ver con la agenda legislativa: tenemos una agenda legislativa de 50 iniciativas que la vamos a presentar claramente en el momento del lanzamiento de la propuesta.

-¿Y cuál sería su papel en este proceso?

-El papel será el que genere el mayor nivel de consenso dentro de las distintas partes. Yo lo que quiero es ayudar. Lo único que quiero es ser una expresión constructiva porque creo que hay un problema central de liderazgo político en la provincia. Hay una debilidad en el liderazgo, alguien tiene que representar a los chaqueños con fuerza para decirle al presidente de la Nación que mire con otros ojos nuestra provincia, unir voluntades y esfuerzos.

Entonces, nosotros vamos a estar para ayudar para reivindicar las obras que son estratégicas, para generar las políticas públicas que sean necesarias, para defender al sector agropecuario, a la industria de la construcción y sobre todo a los empleos de la construcción que se han perdido. a los trabajadores desocupados que hoy necesitan una oportunidad.

-La pregunta del papel que va a cumplir encuentra fundamento a prácticamente dos meses del acto eleccionario en sí y de las interpretaciones hasta mediáticas que por ahí se van formulando acerca de una doble candidatura suya. O sea, candidato a nivel provincial y candidato a nivel nacional: ¿tiene definida esta cuestión?

-No, no tenemos ninguna definición. Lo que sí tenemos es diálogo, porque nosotros tenemos que tomar una definición muy clara: la unidad en la diversidad tiene que ser para ser una oposición que defienda un solo interés: el interés del pueblo de la provincia de Chaco y un solo interés, el interés de la Nación Argentina. Yo siempre transmito: unidad para la traición no; unidad para la defensa del pueblo chaqueño y de la Nación Argentina, sí. Entonces, en ese contexto es necesario plantear un esfuerzo de carácter colectivo.



