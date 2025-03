Triste final: hallaron muerto al deportista argentino mientras entrenaba en el mar en Punta del Este

Federico Foster era buscado luego de que se perdiera a la altura de la Parada 5 de Playa Mansa, donde se preparaba para participar de una competencia este fin de semana.

Hoy 08:09

Federico Foster, el deportista argentino que había desaparecido el jueves en Punta del Este mientas entrenaba en el mar, fue encontrado sin vida por efectivos de la Armada Uruguaya, según confirmaron fuentes de la fuerza naval uruguaya a Infobae.

El atleta de 47 años era intensamente buscado luego de que se perdiera a la altura de la Parada 5 de Playa Mansa, donde se preparaba para participar de una competencia este fin de semana.

Las causas de su fallecimiento aún no están claras. Se aguardaba concretar algunas pericias de rigor antes de trasladar el cuerpo.

La Armada de aquel país había indicado que durante la noche se desplegó un operativo de búsqueda con una lancha y personal en tierra. Este recién tuvo resultado positivo pasadas las 17 horas del viernes, cuando el hombre llevaba más de 24 horas perdido.

Las tareas se habían reforzado durante esta mañana con una moto de agua, más efectivos de Prefectura y patrullajes en la Isla Gorriti, frente a Punta del Este. Esto último, debido a que los agentes creían que, probablemente, las corrientes se lo podrían haber llevado a Foster hacia esa dirección.

Además, se había asignado una zona de búsqueda costera a la brigada de guardavidas y hasta habían evaluado hacer uso de un helicóptero para rastrear la Bahía de Maldonado.

Foster, quien se preparaba para participar en el Ironman 70.3 Punta del Este, una de las competencias de triatlón más destacadas a nivel mundial, había ingresado al mar como parte de su rutina previa al evento.

Este certamen, que reúne a más de 1.000 atletas provenientes de 34 países, está programado para comenzar el próximo domingo a las 7. La competencia incluye 1,9 kilómetros (1,18 millas) de natación, 90 kilómetros (55,92 millas) de ciclismo y 21 kilómetros (13,05 millas) de carrera.

Quién es Federico Foster

Foster, oriundo de la ciudad bonaerense de Pergamino, provenía de una familia con una larga tradición en el atletismo.

A lo largo de su carrera, demostró ser un atleta destacado en competencias de alto rendimiento. El año pasado, por ejemplo, participó en la prestigiosa maratón de Nueva York, donde logró posicionarse como el séptimo argentino en cruzar la meta. Además, es hermano de Patricio, actualmente al frente del Team Foster Pergamino.

Según contó en una entrevista a La Opinión de la localidad de Pergamino, Federico se acercó a la natación a los ocho años y no ha parado de entrenar. Se describe como “alguien que vive y siente el deporte”.

Foster registraba, además, otros resultados positivos en las diferentes competencias en las que participó.

Compitió en cuatro Ironman en Brasil (en 2010 registró un tiempo de 9 horas y 44 minutos), tuvo tres clasificaciones al Mundial de Ironman 70.3 (2008, 2019 y 2023), ganó la maratón acuática Villa Urquiza-Paraná (21 kilómetros) y obtuvo el tercer puesto en el Sudamericano Máster de natación en 2013 (en los 200 metros libres).

“Yo me levanto muy temprano y lo primero que hago es hacer deporte. Un día voy a correr, otro día al gimnasio, otro día nado o pedaleo. Lo siento, no sé si todo el mundo tiene la suerte de llevarlo en las entrañas, el sentimiento de la satisfacción de hacer deporte, de disfrutarlo”, había dicho el hombre al diario de Pergamino.

“Por más que sea una pasada matadora, un fondo kilométrico o en condiciones climáticas muy malas yo lo disfruto mucho. Me dicen: ‘¿Cuánto esfuerzo para preparar un maratón?‘. Y la verdad que para mí no es esfuerzo, lo disfruto mucho y me hace feliz”, añadió.