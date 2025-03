Arturo Puig recuerda con dolor a Selva Alemán, a seis meses de su fallecimiento: "La extraño mucho, estábamos siempre juntos"

El actor fue invitado al programa de Mirtha Legrand y compartió su recuerdo del gran amor de su vida.

Hoy 08:59

A 6 meses de la muerte de Selva Alemán, su marido Arturo Puig vive uno de los momentos más difíciles de su vida luego de la partida de la actriz, su compañera de vida durante 50 años.

“Estoy tirando, día a día”, se sinceró en una de sus primeras apariciones televisivas en el ciclo de Mirtha Legrand. “No he podido aparecer mucho porque me cuesta hablar de Selva. La extraño mucho. Es así. La vida continúa, es difícil y me cuesta pensar que no la voy a ver más”, afirmó, a corazón abierto.

“Me pone triste lo que es la vida cotidiana. Tal vez estoy viendo televisión y de golpe veo una escena de algún actor y hago así para comentarle algo, pero no se puede”, detalló, sobre los pequeños momentos en donde extraña a su esposa. “Éramos muy compañeros y estábamos todo el tiempo juntos”, compartió.

Al hablar de su decisión de parar por unos meses con su trabajo, contó que pronto comenzará a filmar una serie y que se refugiará en el teatro. “Tengo pensado hacer una obra, pero tengo muchas ganas de hacer un unipersonal”, manifestó.

“Tengo muchas ganas porque el teatro tiene un tema que es muy esclavo. Hay que estar bien físicamente y todo eso. En cambio, el unipersonal uno lo puede manejar con distintos tiempos. No hacerlo un día, hacerlo otro día. Bueno, estoy un poco en eso”, señaló, sobre cómo quiere que sea su regreso a los escenarios.

“Vivo en una casa muy grande en Belgrano, hace veintipico de años que vivimos ahí y comentaba que con la ropa de Selva puedo poner cuatro boutiques”, compartió, con humor.

Más tarde, Arturo recordó las últimas horas de la recordada actriz. “Ella empezó con dolor de estómago. No nos imaginamos que era algo cardíaco, parecía algo que había comido. Yo llamé al médico, vino, la atendieron, la chequearon y dijeron que estaba todo bien. Quedó como que se había recuperado”, rememoró.

“Pasó una hora, se sentó en otro lugar y ahí empezó de vuelta. Me dijo ‘estoy mal, estoy mal’. Llamé a la ambulancia, llegaron y ahí fue cuando el tipo me dijo que era un infarto”, detalló.

“Pidió un código de alarma especial. Yo me quedé helado porque no me imaginaba eso. Llegamos a la clínica en Belgrano, entró y bueno. Yo no lo puedo creer. No se puede creer. No me di cuenta de decir que la lleven al ICBA que está ahí nomás. Yo estaba desesperado”, se lamentó.

El actor de éxitos como Grande, Pá o incluso Envidiosa describió con añoranza cómo eran sus días con su esposa. “Tenía una convivencia tan buena. Además, teníamos muchos planes porque habíamos hecho la obra Largo viaje del día hacia la noche, que nos fue fantástico en el San Martín. Una obra muy fuerte”, contó.

“Hicimos prácticamente dos temporadas y nos llamó el dueño del hotel Tronador para hacer cuatro días en invierno en Mar del Plata. Fuimos. Había viento, lluvia y yo pensaba ‘no va a haber nadie’ y estaba lleno. Entonces nos propuso hacer la temporada en el teatro Colón y estábamos felices con eso. Es más, antes de eso Selva me había dicho de hacer un viaje a algún lado, pero bueno...”, aseguró, sobre sus planes antes de la muerte de la actriz.

Luego, recordó cómo fue nació su historia de amor cuando ambos estaban casados. “Cuando nos dimos la mano fue como un flechazo. Ella siempre decía que cuando me conoció fue como ver en technicolor. Lo genial es que ella dijo ‘cuando yo le di la mano a Arturo sentí que era de mi familia’“, recordó.