La tierna foto que Martín Pepa compartió abrazado a Pampita, a cinco meses de hacer pública su relación

El empresario le dedicó un emotivo posteo a la conductora, mientras su relación continúa fortaleciéndose.

Hoy 08:39

Carolina Ardohain sigue apostando a su relación amorosa con Martín Pepa y este domingo el empresario, a través de Instagram, compartió una foto de su intimidad con la modelo en donde se muestran enamoradísimos.

El hombre, muy vinculado al mundo del polo, se mostró para sus seguidores en una fotografía en donde aparece abrazando desde atrás a la animadora, sonrientes y disfrutando de un buen momento. Allí él aparece vestido de negro, con una camisa y un jean, mientras que Carolina, siempre sexy, se luce con un vestido corto plateado y sandalias de taco aguja en el mismo tono.

La demostración de amor de Martín Pepa llega luego de que la conductora, al referirse a su romance hace unos meses, prefería no ponerle etiquetas a su vínculo y aseguraba que para ella era importante “pasar el verano”, como símbolo de la consolidación de su noviazgo. La imagen que compartió el empresario parece celebrar la continuidad de una relación que sigue creciendo.

Hace una semana Pampita se refirió en Implacables a su noviazgo: “Con Martín tenemos una relación a distancia y tratamos de que salga bien, porque tenemos muchas ganas de que funcione”, se sinceró. “No estamos para temas tan profundos porque recién nos estamos en la etapa de conocernos y ver como nos llevamos con esto, de que él no vive acá y yo tengo hijos, trabajo y tampoco puedo ir todo el tiempo”, explicó.

En una entrevista que Pampita ofreció en febrero de este año en LAM, la modelo abordó con cautela su relación actual. En sus propias palabras, prefiere mantener un ritmo tranquilo y pausado con su pareja, señalando: “Soy muy cuidadosa con esta relación y vamos muy tranquilos”.

El mayor desafío, sin embargo, podría ser la distancia que separa a la integrante de Los 8 escalones de los 3 millones de su pareja, quien reside en Los Hamptons, Nueva York, y no tiene previsto regresar a Argentina hasta finales de año. Ante esta situación, Pampita reconoció sus dudas sobre cómo manejará la relación a larga distancia: “No sé cómo lo llevaré, si me la banco o no. Voy a tratar de que salga bien”, comentó. A pesar de su naturaleza afectuosa y su amor por la familia y los encuentros cercanos, este romance a distancia pone a prueba su paciencia.

En su nota con el ciclo de Ángel de Brito, se refirió un misterio que rodea su vida privada: alguien dentro de su círculo cercano viene filtrando imágenes privadas de la pareja. Pampita explicó que, aunque su cuenta de Instagram está configurada como privada, “hay algún amigo que nos está robando las fotos y publicándolas”. De este modo, un infiltrado dentro de su selecto grupo de no más de 300 seguidores, compuesto principalmente por familiares directos y amigos, ha estado filtrando detalles personales.

Por otro lado, la posibilidad de un regreso con su ex, Roberto García Moritán, fue descartada de manera rotunda. Pampita cerró esa puerta definitivamente: “Eso se cerró para siempre”, afirmó, en la entrevista que concedió el mes pasado, negando cualquier posibilidad de volver con el padre de Anita, su hija.

Este verano ha sido muy especial para Pampita, quien disfrutó de los últimos días de sus primeras vacaciones con el empresario, a quien conocía desde sus años en La Pampa. En un reciente episodio, menos de una semana antes de San Valentín, se filtraron fotos de la pareja besándose. Las imágenes mostraban a la pareja completamente entregada al amor en un paisaje idílico, con un campo verde de fondo.