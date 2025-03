Crisis institucional: "La Corte Suprema debe resolver sobre la inconstitucionalidad del DNU de Milei"

El abogado Andrés Gil Domínguez analizó el alcance del decreto y señaló que la Corte Suprema tiene la responsabilidad de definir su validez. Además, destacó las implicancias del fallo y su impacto en el sistema institucional del país.

El abogado constitucionalista y doctor en Derecho, Andrés Gil Domínguez, alertó sobre la crisis institucional que atraviesa la Corte Suprema de Justicia de la Nación tras la designación en comisión de jueces sin cumplir con el procedimiento regular establecido en la Constitución. En una entrevista con Radio Panorama, el experto señaló que el Senado tiene la clave para definir el futuro del tribunal.

Según explicó Gil Domínguez, el presidente de la Nación designó en comisión a dos jueces sin cumplir con el procedimiento constitucional que exige el acuerdo del Senado con el voto de dos tercios de sus miembros presentes. “Este mecanismo excepcional no puede aplicarse porque no se dan las circunstancias que lo justifican”, sostuvo el abogado.

Uno de los designados, García Mansilla, ya asumió su cargo, pero lo hizo en un acto que, según el especialista, está plagado de irregularidades. “No hay expediente administrativo que sostenga su jura, no hubo una acordada firmada por todos los miembros de la Corte y no se le solicitó la documentación habitual, como el decreto de baja de su matrícula o la renuncia a patrocinios”, detalló.

El otro juez designado no pudo asumir porque mantiene su cargo como juez de primera instancia y no pretende renunciar hasta que el Senado defina su situación.

Para Gil Domínguez, la solución está en manos del Senado. “Es imprescindible que se traten los pliegos para definir si los candidatos consiguen o no los dos tercios requeridos. Si lo logran, serán jueces constitucionalmente designados; si no, no lo serán”, afirmó.

En el caso de García Mansilla, el Senado podría rechazar su designación en cualquier momento con una mayoría simple, lo que pondría fin a su cargo en comisión. “Si no se toma ninguna acción, su designación vencerá automáticamente el 30 de noviembre”, advirtió.

Crítica al gobierno de Milei: "Una reforma constitucional encubierta"

Andrés Gil Domínguez

El constitucionalista también analizó la situación política general del país y fue contundente al criticar al gobierno de Javier Milei. “Desde la Chiniteza a la fecha, no hemos tenido un gobierno como el actual, que está llevando adelante una reforma constitucional encubierta, gobernando de manera autócrata y sin respetar la ley”, denunció.

En su diagnóstico, señaló que el Congreso no está ejerciendo control sobre los decretos de necesidad y urgencia ni sobre las modificaciones normativas impulsadas por el Ejecutivo sin aprobación parlamentaria. “El gobierno está funcionando sin presupuesto y pretende una reforma monetaria internacional sin pasar por el Congreso, cuando esto es una facultad exclusiva del Parlamento desde 1893”, remarcó.

Una justicia condescendiente y sin control efectivo

Para el especialista, otro factor preocupante es la inacción de la justicia frente al Ejecutivo. “Salvo algunas cámaras federales del interior, el resto del Poder Judicial muestra una preocupante condescendencia”, aseguró.

Consultado sobre las razones de esta actitud, Gil Domínguez respondió: “Eso habría que preguntárselo a ellos. La justicia que debe controlar el poder está omitiendo ejercer un control efectivo. No se animan a actuar ni siquiera frente a decretos de necesidad y urgencia que afectan derechos fundamentales”.

Un caso concreto que mencionó fue la modificación de la Ley de Identidad de Género a través de un DNU, lo que ha generado problemas en el acceso a tratamientos para menores de 18 años. “Los jueces buscan excusas para no resolver, se pasan los casos entre ellos, evitan tomar decisiones”, criticó.

El caso de las criptomonedas y la demora judicial en Comodoro Py

Sobre la investigación por presuntas estafas con criptomonedas, a cargo del juez Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuan, el abogado explicó que la justicia de Comodoro Py suele manejar los tiempos a su conveniencia.

“Nunca aceleran una causa cuando la persona investigada está en el poder. Es una práctica histórica. Pero quizás este sea un caso distinto por la presión de las investigaciones en el exterior”, sostuvo.

Debate sobre la ampliación de la Corte Suprema

Finalmente, Gil Domínguez abordó la posibilidad de una reforma en la Corte Suprema impulsada por la oposición kirchnerista. Según trascendidos, el sector liderado por Cristina Fernández de Kirchner podría proponer la ampliación del máximo tribunal como moneda de cambio en las negociaciones con el oficialismo.

“Se trata de una estrategia política que busca incidir en la composición del tribunal. Pero más allá de eso, lo urgente ahora es resolver la crisis de legitimidad que enfrenta la Corte con jueces designados de manera irregular”, concluyó el abogado.

La situación en la Corte Suprema y el funcionamiento del sistema institucional en la Argentina continúan en el centro del debate, con un panorama que podría definir el futuro del país en términos democráticos y constitucionales.