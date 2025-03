Confirmado: River jugará por la Copa Argentina en Santiago del Estero

La AFA oficializó el anticipo de Diario Panorama. El próximo 19 de marzo, el Millo se medirá con Ciudad Bolivar en el Estadio Único Madre de Ciudades.

Hoy 15:59

River Plate iniciará su camino en la Copa Argentina 2025 en Santiago del Estero. Su debut será ante Ciudad Bolívar el miércoles 19 de marzo a las 21:15 en el Estadio Único Madre de Ciudades, un escenario que vuelve a recibir al equipo de Marcelo Gallardo.

Inicialmente, el partido estaba programado para el sábado 22, pero la Asociación del Fútbol Argentino decidió adelantarlo, manteniéndolo dentro de la Fecha FIFA. De esta manera, el público santiagueño tendrá la oportunidad de ver nuevamente al Millonario en acción en un estadio que ha albergado grandes eventos nacionales e internacionales.

Será la primera vez que River enfrente a Ciudad Bolívar, un equipo fundado en 2002 y que actualmente compite en el Torneo Federal A. En caso de avanzar a los 16avos de final, el conjunto dirigido por Gallardo se medirá ante San Martín de Tucumán, que eliminó a Colón en la fase previa.

Agenda confirmada

Miércoles 12 de marzo

17:00 - Platense vs. Argentino de Quilmes

21:10 - Huracán vs. San Martín de Formosa

Miércoles 19 de marzo

15:45 - Aldosivi vs. Gimnasia y Tiro de Salta

18:00 - Talleres de Córdoba vs. Deportivo Armenio

21:15 - River Plate vs. Ciudad de Bolívar

Sábado 22 de marzo

20:15 - Central Córdoba vs. Quilmes

Domingo 23 de marzo

17:00 - Racing Club vs. Santamarina

19:15 - San Lorenzo vs. Sportivo Las Parejas

Miércoles 26 de marzo

17:00 - San Martín de San Juan vs. Gimnasia de Jujuy