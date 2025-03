“Mi compañero soñado”: el conmovedor posteo de Jimena Barón a su hijo Momo

El nene, fruto de su relación con Daniel Osvaldo, cumplió 11 años y lo celebró en una quinta con familiares y amigos.

Hoy 17:05

Jimena Barón saludó a su hijo Momo en el día de su cumpleaños con un sentido posteo. En sus redes sociales, mostró el megafestejo de cumpleaños que le organizó al nene de 11 años: un fin de semana con amigos en una quinta.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

"Feliz cumple, Momo amor de mi vida. Tu cumpleaños de alguna manera es mi día de la madre también y se me viene tanto a la cabeza… estás tan grande", comenzó escribiendo emocionada.

Acto seguido, compartió un carrete con fotos de todos los tiempos. “Sos tan hermoso y tan feliz, sos feliz desde que naciste, y me contagiaste y vas contagiando a todos lo que te rodean. Sos un compañero soñado, lleno de propuestas y aventuras que me fascinan casi tanto como estar con vos. Sos buen amigo, sos cariñoso, sos supertalentoso, empático, solidario, gracioso, inteligente, sos un montón de cosas que vos todavía no tenés idea”, destacó orgullosa.

A modo de cierre, deseó: “Ojalá te morfes el mundo, enano, porque como siempre te digo, podés todo lo que quieras. Estar al lado tuyo para apoyarte, disfrutarte y acompañarte es lo mejor que me pasó en la vida”.

“Te amo, mi chino feliz. A triunfar, hijo mío. El mundo es tuyo y un poco mío también, que me tocó ser tu mamá”, concluyó.