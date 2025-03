Yanina Latorre se hartó y recordó la terrible maldad que le hizo Maru Botana

La panelista se indignó al escuchar una mentira de la cocinera y recordó el infierno que vivió con ella en la universidad.

Hoy 19:53

Yanina Latorre volvió a explotar contra Maru Botana, su excompañera de la universidad. Lo hizo al escucharla decir que la conoció por el romance que tuvo con un rugbier amigo de su hermano. Indignada con las mentiras sobre esa historia, recordó sus maldades y todo lo que sufrió por su culpa.

“Cuando éramos jóvenes me cagó la vida por resentida. Me humilló, me destrató y les llenó la cabeza a mis amigas. Obvio, después terminó peleadas con todas. No tiene amigas. Sus compañeras de colegio y facultad la odian”, disparó la panelista en su cuenta de Instagram.

En su catarata de stories, Latorre remarcó que la pastelera “era una basura” y que en realidad se conocieron en la UBA, y no por medio de un pariente como se le escuchó decir a Botana en la nota con Infobae. “No voy a permitir que mienta sobre mí”, sentenció tajante.

Hace unos años, Latorre dio detalles de la desilusión que se llevó con la famosa cocinera, a quien conoció en la juventud. “Yo tenía 18 años y estaba en la facultad. Teníamos un grupo que éramos cuatro o cinco amigas, una de ellas Maru. Una familia normal, clase media, de Belgrano. Todos un amor. A ella le enseñó a cocinar la abuela y ella vendía tortas en el edificio. Ella me enseñó a mí a hacer Rogel y Lemon Pie, o sea, yo tuve mucha amistad con ella”, comenzó diciendo al aire de El Observador (FM 107.9).

Acto seguido, señaló: “Estábamos todas tomando el té en la casa de Maru y yo estaba comiendo el rogel. Se paró con una cara de odio y me dijo ‘¿sabés que me tenés cansada? ¿A quién le querés hacer creer que comés rogel y todo esto que está acá y no vomitás cuando llegás a tu casa? Vos querés ser la más linda de todas, hoy no cenás, yo te voy a desenmascarar... vos sos anoréxica’”.