Gal Gadot reveló más detalles sobre los coágulos cerebrales que le diagnosticaron cuando estaba embarazada

Hoy 06:41

Hace poco más de un año, la actriz israelí Gal Gadot, de 39 años, fue diagnosticada de un enorme coágulo cerebral mientras estaba en el octavo mes de embarazo de su cuarta hija. Un momento difícil que la intérprete ha recordado por primera vez en público durante su entrevista en el programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, emitida el 10 de marzo, en la que ha destacado el papel que tuvo su madre para que finalmente le dieran un diagnóstico. Según le contó al presentador, tenía dolores de cabeza muy fuertes, los cuales diferentes médicos y neurólogos que la revisaron calificaron como una migraña o que era culpa de las hormonas del embarazo. Tras la insistencia de su madre para que se hiciera una resonancia, ya que los dolores continuaron durante tres semanas, le detectaron un coágulo cerebral “enorme” y fue operada de urgencia. Antes de pasar por quirófano, tuvo a su bebé, Ori.

“Fue un susto enorme. De repente, me di cuenta de lo que significa tenerle miedo a la muerte”, comentó Gadot. Los coágulos cerebrales, a pesar de que son ligeramente más probables en mujeres embarazadas, son muy poco usuales, pero la actriz ha contado su experiencia porque considera muy importante que otras mujeres puedan informarse sobre este tema. Conocida por su papel de Wonder Woman y actualmente de promoción por la película Blancanieves, donde interpreta a la Reina Malvada, relató la historia con cierta liberación, incluso riéndose cuando explicó que no solo le encontraron un coágulo, sino tres. “Cuando hago algo, voy con todo”, bromeaba en televisión. Ya en un tono más serio, comentó: “Nuestros cuerpos siempre se comunican con nosotros. Solo necesitamos escuchar y revisarnos. Con cualquier cosa, revísate, te acabarás chequeando demasiado, pero es mejor revisarse demasiado que no revisarse”. La actriz considera vital escuchar nuestros cuerpos y creer en ellos cuando nos dicen algo.

La actriz aprovechó la entrevista para agradecer a su equipo médico: “Tuve un equipo increíble. Me salvaron la vida. Mara y el doctor Song, y Michael Alexander, muchísimas gracias por salvarme la vida”. También dijo que su hija, a la que llama su “pequeña oruga”, está sana y ha cumplido un año recientemente.

Entre los objetivos de Gal Gadot de contar su experiencia está poder concienciar a otros. Así lo explicó la primera vez que reveló lo ocurrido a través de sus redes sociales: “Si tan solo una persona se siente obligada a tomar medidas por su salud debido a esta historia, habrá valido la pena compartirla”, decía en una parte del mensaje que publicó el pasado 30 de diciembre. En ese comunicado, la israelí resaltaba la importancia de la concienciación. “No tenía ni idea de que tres de cada 100.000 mujeres embarazadas de más de 30 años reciben un diagnóstico de TVC (formación de un coágulo sanguíneo en el cerebro). Es muy importante detectarlo de forma temprana porque es tratable. Aunque es poco frecuente, es una posibilidad, y saber que existe es el primer paso para abordarlo. Compartir esto no tiene como objetivo asustar a nadie, sino empoderar”. “El dolor, la incomodidad o incluso los cambios sutiles, a menudo tienen un significado más profundo, y estar en sintonía con tu cuerpo puede salvarte la vida”, añadía tras contar que había sufrido terribles dolores de cabeza durante semanas, que incluso la postraban en la cama.

En su escrito reflexionaba sobre lo rápido que todo puede cambiar en la vida. “Fue un duro recordatorio. En medio de un año difícil, lo único que quería era aguantar y vivir. Mi hija, Ori, nació durante ese momento de incertidumbre y miedo. Su nombre, que significa ‘mi luz’, no fue elegido por casualidad. Antes de la cirugía, le dije a Jaron [Varsano, su marido] que cuando nuestra hija naciera ella sería la luz que me esperaría al final de este túnel. Hoy, estoy completamente curada y llena de gratitud por la vida que me han devuelto”.

“He luchado por saber cómo, o si debería, publicar una historia tan personal. Pero me dejé llevar por el corazón. Tal vez es mi forma de procesarlo todo, de cerrar la cortina de frágil realidad que hay detrás de los momentos que compartimos en redes sociales”, razonaba entonces Gadot.