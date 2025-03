Guillermo Francos dijo que la represión policial fue necesaria para “mantener el orden”

El Jefe de Gabinete de la Nación habló de “una especie de golpe de Estado” y dijo que lo del fotoperiodista herido fue un “accidente no previsto”.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró que el impacto de un casquillo de gas lacrimógeno en la cabeza del Pablo Grillo, el fotógrafo de 35 años herido de gravedad en la marcha por los jubilados, fue “un accidente no previsto” y una “lamentable consecuencia” de un “episodio violento” como el que ocurrió en las inmediaciones del Congreso.

Además, dijo que quienes participaron de la marcha a la que se sumaron barras, agrupaciones de izquierda, algunos sindicatos y organizaciones sociales quisieron generar una “especie de golpe de Estado” contra el gobierno de Javier Milei. En eso, también criticó a la Justicia de la Ciudad por ordenar liberar a parte de los detenidos.

Al respecto de Grillo, que fue operado de urgencia anoche en el Hospital Ramos Mejía, donde llegó trasladado luego de que le tiraran un gas lacrimógeno en la cabeza mientras intentaba sacar una foto en la protesta, Francos primero opinó: “Bueno... Son las lamentables consecuencias de un episodio violento como el que generó esta gente ayer en las inmediaciones del Congreso y que después trasladaron a la Plaza de Mayo, son consecuencias desgraciadas de estos episodios, como también la cantidad de miembros de las fuerzas de seguridad y la Policía heridos e internados”.

Después, comentó que no estaba al tanto de si Milei -que todavía no habló del tema- sabía sobre la gravedad del estado del fotoperiodista. “No he hablado con el Presidente anoche, veremos en le curso del día”, se limitó a decir en Radio Mitre. Incluso, el jefe de Gabinete manifestó que todavía no “conoce los detalles” sobre el momento en que Grillo terminó con la cabeza llena de sangre y fue sacado de emergencia desde las inmediaciones del Congreso, un hecho que sucedió caída la tarde del jueves.

“Es un hecho muy lamentable, no puedo más que efectuar este comentario”, expresó y siguió: “Por supuesto trataremos de esclarecer el hecho y ver. Es cierto que este tipo de episodios generan estas consecuencias, estos accidentes no previstos. La Policía no le tira a una persona un gas, tira para que caiga y genere la salida de los revoltosos para desconcentrarlos. A veces puede pasar que una situación de esta genere un accidente lamentable. Ojalá que se pueda generar la recuperación de la persona herida”.

La primera funcionaria nacional en referirse al caso fue la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien justificó el accionar policial sobre Grillo al decir en LN+: “Este periodista, que dice ser periodista, trabaja con Julián Álvarez en la Municipalidad de Lanús y antes estuvo en el Ministerio de Justicia cuando estaba Alberto Fernández”. Minutos después, el intendente de La Cámpora desmintió ese comentario de la funcionaria que estuvo a cargo del operativo del jueves.

En la misma línea que se había expresado cuando todavía había disturbios en el centro porteño, Francos aseguró que “grupos de la política” intentan desestabilizar al gobierno de Milei por las “señales claras” que dio en el “mejoramiento de la economía”, una postura que comenzaron a trazar desde la Casa Rosada y que se replicó desde ayer en las cuentas de X oficialistas. “No encuentran resquicio entonces se les ocurre la original idea de poner barras a tratar de defender derechos de los jubilados. Eso generó los disturbios que todos vimos ayer, la utilización de la violencia como instrumento y, a partir de lo que se generó con esa violencia y la respuesta de las fuerzas, generar esta marcha al grito de ‘que se vayan todos’. Y, en definitiva, lo que se pretende es una especie de golpe de Estado”, indicó.

Siempre en la misma sintonía, dijo que la oposición “no encuentra elementos” para cuestionar a esta gestión, con la que -según su visión- están de acuerdo “la mayoría de los argentinos” y por eso buscan fogonear hechos como los que se vieron en la protesta, en la que los manifestantes quemaron un vehículo policial, tiraron piedras a los efectivos y prendieron fuego contenedores. “Buscan este camino que es desestabilizar a partir de la utilización de la violencia y la represión policial, que es lo que corresponde para mantener el orden”, alegó, a la vez que acusó al “kirchnerismo y La Cámpora” de estar tras lo ocurrido.

“De todas formas, lo que no van a conseguir es alterar el orden público que hemos restituido con mucho esfuerzo. Cuando se hagan este tipo de manifestaciones, van a ser reprimidas de la manera que corresponde”, advirtió Francos hacia adelante. “Porque las manifestaciones tienen un protocolo, no pueden utilizar armas, empezar a los piedrazos rompiendo todo, dejando un tendal de daños en la Ciudad para hacer una manifestación. Hemos tenido más de un año de tranquilidad en los lugres públicos y la calle, y no vamos a permitir que se rompa”, acotó.

Asimismo, el jefe de Gabinete adelantó que la Policía Federal (PFA) ya trabaja en la identificación de las personas que participaron de la marcha. “Hay filmaciones de todo, van a identificar a los violentos para proceder a su detención, a la denuncia y los procesos que correspondan”, dijo.

En eso, Francos criticó la decisión de la Justicia porteña, que ordenó liberar a las personas apresadas por la Policía de la Ciudad. “Debiera funcionar la aplicación de la ley con más dureza. Si se detienen 130 o 140 personas, no sé exactamente el número, y en pocas horas una jueza dice que como estaban defendiendo derechos no se puede fijar la flagrancia sino se vulnerarían derechos... Si se entiende la ley de esa manera es muy difícil combatir la violencia de sectores extremos porque en definitiva la Justicia los libera”, se quejó, contra la decisión de Karina Andrade, a cargo del Juzgado Penal Contravencional y de Faltas 15 de la Capital.