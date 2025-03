Polonia le pidió a EEUU el despliegue de armamento nuclear en su territorio para frenar el avance ruso

El presidente Andrzej Duda ha indicado que la propuesta ha sido discutida recientemente con el enviado especial de Estados Unidos para Ucrania, Keith Kellogg.

El presidente de Polonia, Andrzej Duda, ha reclamado a Estados Unidos que traslade armamento nuclear a su territorio como un acto de disuasión frente a cualquier intento de agresión por parte de Rusia, argumentando que el avance hacia el este de las fronteras de la OTAN debe estar acompañado por “un giro hacia el este de la infraestructura de la OTAN”.

“Las fronteras de la OTAN se movieron hacia el este en 1999, así que 26 años después debe haber también un giro hacia el este de la infraestructura de la OTAN. Para mí, esto es algo obvio”, ha sostenido el mandatario polaco en una entrevista concedida al diario estadounidense ‘Financial Times’.

“No sólo creo que ha llegado el momento, sino que además sería más seguro que esas armas estuvieran ya aquí”, ha manifestado, al tiempo que ha indicado que la propuesta ha sido discutida recientemente con el enviado especial de Estados Unidos para Ucrania, Keith Kellogg. Duda ya planteó esta opción en 2022 al entonces presidente estadounidense, Joe Biden.

Así, el presidente polaco ha subrayado que está en manos de su homólogo estadounidense, Donald Trump, adoptar esta decisión, antes de recordar que el mandatario ruso, Vladimir Putin, anunció en 2023 que Moscú desplegaría armas nucleares tácticas en territorio bielorruso, en medio de la invasión de Ucrania, desatada en febrero de 2022.

“Rusia no tuvo duda alguna cuando decidió reubicar en Bielorrusia sus armas nucleares. No pidió permiso a nadie”, ha sostenido Duda, quien ha respaldado las recientes declaraciones del primer ministro polaco, Donald Tusk, sobre la posibilidad de obtener protección a través de la idea de Francia de extender su “paraguas nuclear” para cubrir a sus aliados europeos.

Sin embargo, ha quitado hierro a la propuesta del propio Tusk de que Varsovia desarrolle su propio arsenal nuclear y ha afirmado que serían necesarias “décadas” para lograrlo y ha descartado la posibilidad de que Estados Unidos vaya a poner fin su presencia militar en Polonia, dado que el país es “un aliado creíble” de Washington, que cuenta con “intereses estratégicos” en territorio polaco.

Respaldo a la postura negociadora de Trump

En otro orden de cosas, Duda ha pedido “dar una oportunidad” a Trump a la hora de intentar lograr llevar a Ucrania y Rusia a la mesa de negociaciones para lograr un acuerdo de paz y ha dicho que no considera que el mandatario estadounidense esté favoreciendo a Moscú en este proceso.

“Esto no es diplomacia delicada, es un juego difícil, pero en mi opinión no es que Trump esté siendo únicamente amable y gentil con Rusia”, ha manifestado. “Creo que está usando herramientas contra Rusia, aunque quizás no sean tan ruidosas y visibles como las que usa contra Ucrania”, ha aseverado.

“Nadie ha logrado hasta ahora parar esta guerra, así que demos una oportunidad a Trump”, ha apuntado, al tiempo que ha cargado contra el ministro de Exteriores polaco, Radoslaw Sikorski, tras su encontronazo en redes sociales con el magnate Elon Musk y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, sobre el acceso de Kiev al sistema Starlink.

De esta forma, ha considerado que las palabras de Sikorski fueron “totalmente innecesarias” y ha manifestado que “no se discute con la Administración estadounidense en Twitter --nombre de la red social antes de que Musk la comprara y se lo cambiara a X--, lo haces a través de canales diplomáticos”, ha zanjado.

Las tensiones derivaron de unas palabras de Musk en X en las que dijo que su sistema de satélites Starlink es “la columna vertebral del Ejército ucraniano”. “Sin él, todo el frente de combate colapsaría”, proclamó el domingo, dentro de una serie de alegatos en favor de las negociaciones de paz.

En respuesta, Sikorski respondió que “dejando a un lado la ética de amenazar a la víctima de una agresión, si SpaceX demuestra ser un proveedor poco fiable nos veremos obligados a buscar otros proveedores”. Tras ello, Musk le tildó de “pequeño”, mientras que Rubio apuntó que su homólogo polaco “se está inventando las cosas”, dado que “nadie está amenazando con dejar a Ucrania sin Starlink”.

El propio Tusk intervino horas después en el encontronazo para subrayar que los países aliados “nunca” deberían actuar con “arrogancia” para tratar con sus aliados políticos, en una alusión velada a Estados Unidos. “Ser un verdadero líder significa respetar a los socios y aliados. Hasta a los más pequeños y débiles”, sostuvo.