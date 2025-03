Fixture y formato de disputa confirmados para el arranque del básquet local

La Asociación Capitalina tiene todo listo para el salto inicial del Torneo Apertura, pactado para el 24 de marzo.

La Asociación Capitalina de Básquet de Santiago del Estero confirmó el inicio del Torneo Apertura 2025, que comenzará el lunes 24 de marzo. Con un formato renovado y un fixture definido, la competencia reunirá a los mejores equipos de la región en busca del primer título del año.

El certamen se jugará en dos zonas de seis equipos cada una, con un sistema de todos contra todos en la fase inicial. Los dos mejores de cada grupo avanzarán directamente a las semifinales, mientras que los ubicados entre el tercer y sexto puesto disputarán un play-in a partido único (con opción a un segundo encuentro si el peor clasificado gana el primero).

Los ganadores de esta instancia se enfrentarán luego a los clasificados directos para definir a los cuatro semifinalistas. Tanto las semifinales como la final se jugarán al mejor de tres partidos.

En la Zona A, los equipos que competirán son Red Star, Jorge Newbery, Olímpico, Sportivo Colón, Juventud BBC y Tiro Federal. Mientras que en la Zona B estarán Huracán, Independiente BBC, Nicolás Avellaneda, Normal Banda, Belgrano y Quimsa.

Además, la Asociación Capitalina estableció nuevas normativas: las tres primeras fechas se jugarán con planillas manuales, los partidos suspendidos deberán reprogramarse antes del cierre de la primera rueda y los clubes que no se presenten a jugar deberán abonar el doble del arancel estipulado.

Fixture del Torneo Apertura 2025



Zona A

1° Fecha – 24/03

- Tiro Federal vs. Juventud BBC

- Red Star vs. Sportivo Colón

- Jorge Newbery vs. Olímpico

2° Fecha – 31/03

- Jorge Newbery vs. Tiro Federal

- Olímpico vs. Red Star

- Sportivo Colón vs. Juventud BBC

3° Fecha – 07/04

- Tiro Federal vs. Sportivo Colón

- Red Star vs. Jorge Newbery

- Juventud BBC vs. Olímpico

4° Fecha – 14/04

- Red Star vs. Tiro Federal

- Jorge Newbery vs. Juventud BBC

- Olímpico vs. Sportivo Colón

5° Fecha – 21/04

- Tiro Federal vs. Olímpico

- Juventud BBC vs. Red Star

- Sportivo Colón vs. Jorge Newbery

6° Fecha – 28/04

- Juventud BBC vs. Tiro Federal

- Sportivo Colón vs. Red Star

- Olímpico vs. Jorge Newbery

7° Fecha – 05/05

- Tiro Federal vs. Jorge Newbery

- Red Star vs. Olímpico

- Juventud BBC vs. Sportivo Colón

8° Fecha – 12/05

- Sportivo Colón vs. Tiro Federal

- Jorge Newbery vs. Red Star

- Olímpico vs. Juventud BBC

9° Fecha – 19/05

- Tiro Federal vs. Red Star

- Juventud BBC vs. Jorge Newbery

- Sportivo Colón vs. Olímpico

10° Fecha – 26/05

- Olímpico vs. Tiro Federal

- Red Star vs. Juventud BBC

- Jorge Newbery vs. Sportivo Colón

Zona B

1° Fecha – 24/03

- Quimsa vs. Belgrano

- Huracán vs. Normal Banda

- Independiente BBC vs. Nicolás Avellaneda

2° Fecha – 31/03

- Independiente BBC vs. Quimsa

- Nicolás Avellaneda vs. Huracán

- Normal Banda vs. Belgrano

3° Fecha – 07/04

- Quimsa vs. Normal Banda

- Huracán vs. Independiente BBC

- Belgrano vs. Nicolás Avellaneda

4° Fecha – 14/04

- Huracán vs. Quimsa

- Independiente BBC vs. Belgrano

- Nicolás Avellaneda vs. Normal Banda

5° Fecha – 21/04

- Quimsa vs. Nicolás Avellaneda

- Belgrano vs. Huracán

- Normal Banda vs. Independiente BBC

6° Fecha – 28/04

- Belgrano vs. Quimsa

- Normal Banda vs. Huracán

- Nicolás Avellaneda vs. Independiente BBC

7° Fecha – 05/05

- Quimsa vs. Independiente BBC

- Huracán vs. Nicolás Avellaneda

- Belgrano vs. Normal Banda

8° Fecha – 12/05

- Normal Banda vs. Quimsa

- Independiente BBC vs. Huracán

- Nicolás Avellaneda vs. Belgrano

9° Fecha – 19/05

- Quimsa vs. Huracán

- Belgrano vs. Independiente BBC

- Normal Banda vs. Nicolás Avellaneda

10° Fecha – 26/05

- Nicolás Avellaneda vs. Quimsa

- Huracán vs. Belgrano

- Independiente BBC vs. Normal Banda