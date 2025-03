Mica Viciconte podría faltar al cumpleaños de 15 de Allegra Cubero: las razones detrás de su decisión

La influencer aclaró los motivos que la hacen dudar de su presencia en la celebración de una de las hijas de su pareja.

Hoy 12:29

Mica Vicionte aseguró que no hay nuevos enfrentamientos judiciales con Nicole Neumann y fue contundente cuando le preguntaron si iba a estar presente en el cumpleaños de 15 de Allegra Cubero, una de las hijas de su pareja, el próximo año. Según había comentado Nicole, uno de los pedidos de la adolescente era unir a ambas familias.

“Lo lindo es que Allegra cumple 15 y quiere que esté toda la familia unida... ¿Se dará? ¿Están trabajando para que eso suceda?”, quiso saber el cronista de Puro Show (eltrece). Lejos de hacerse la desentendida, Mica no descartó faltar al evento: “Desconozco. Es que ahora hoy los jóvenes creo que se manejan mucho, en caso de padres separados, digo. A veces, bueno, los pibes dicen, ‘yo quiero la fiesta con alguien y el viaje con alguien’. Bueno, nada, es cuestión de que se hable, no tengo ni idea”.

En cuanto a los motivos por los que podría evitar ir a la fiesta, sumó: “Igual ya saben lo que pienso. No voy a un lugar donde me genere incomodidad y genere incomodidad en otros lados. No, no me interesa. Yo tengo a Luca y digo, por Luca, hay cosas que se pueden hacer y otras que no, no se puede. O sea, hay cosas que se pueden y otras que no. Y no hay que forzarlas, para mí no hay que forzarlas”.

“Yo la adoro a Ali. La adoro, pero bueno, ella ya me conoce y sabe perfectamente lo que pienso. Entendería. Por supuesto que entendería”, cerró.

Durante la entrevista, Mica Viciconte también fue consultada sobre un supuesto enfrentamiento legal con Nicole Neumann. “¿Hay problemas nuevamente? ¿Recibiste una denuncia o por el estilo?”, quiso saber el periodista. “Que yo esté al tanto, no. No, no recibí nada. Y si fue sugerido, no hicieron caso. Así que no llegó a mi poder. No tengo ninguna denuncia, ni tuve que ir a declarar. Nada de eso”, explicó la influencer.

En cuanto al vínculo que mantiene con las nenas, agregó: “Es lo mismo de siempre. Yo considero que cuando ya las nenas están grandes, nada, hablan. Así que no me preocupa en absoluto. Sé la relación que tengo. Estoy desde casi ocho años. No me preocupa. Y si, no sé, me llamara el juzgado, quién tiene que llamarme, iría, no tengo ningún problema”.