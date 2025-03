Antonio Gasalla recibió el alta luego de su internación por una severa neumonía

El periodista Marcelo Polino reveló los pormenores del momento que vive el capocómico.

Hoy 16:44

El legendario actor y humorista Antonio Gasalla abandonó el Sanatorio Otamendi tras más de una semana de internación por un grave cuadro de neumonía. A los 84 años, el capocómico enfrenta un deterioro cognitivo irreversible, lo que ha marcado un cambio profundo en su vida y en la de quienes lo rodean.

El periodista Marcelo Polino, amigo cercano del artista, confirmó la noticia en declaraciones a Teleshow: “A Antonio le dieron el alta, por suerte. Volvió al lugar de rehabilitación luego de que le den el alta en el Otamendi”.

Cabe recordar que Gasalla fue ingresado el 4 de marzo, trasladado desde el geriátrico en el que reside debido a sus complicaciones cognitivas. Su estado generó gran preocupación entre sus seres queridos y seguidores. Durante su hospitalización, recibió un tratamiento intensivo con antibióticos y permaneció en la Unidad de Terapia Intensiva, luchando contra una neumonía severa que puso en riesgo su vida.

El alivio por su recuperación parcial no oculta la realidad de su estado general. Polino fue claro: “Estamos contentos por un lado porque pudo salir de ahí, pero bueno, su proceso y deterioro cognitivo continúa. Esta enfermedad es progresiva, pero estamos contentos. La verdad que lo atendieron muy bien en el Otamendi y zafó muy bien de la neumonía”.

El 9 de marzo, en plena recuperación, Gasalla cumplió 84 años. Aunque el festejo estuvo lejos del brillo de otras épocas, no pasó inadvertido. Polino relató que compartió el día con él y con su círculo más cercano: “Estuve el domingo con él, que ya estaba en una habitación común y con la familia. Estaba el hermano (Carlos), su mujer y el sobrino”.

Al momento de su internación, su hermano Carlos habló con los medios y detalló las novedades sobre la salud del capocómico. “Se encuenta bien, estabilizado, estuvo con un problema respiratorio por un enfriamiento, seguramente por un aire acondicionado. Está en terapia y en cuanto mejore volverá a la habitación normal. Los cambios de temperatura a veces no favorecen y eso le produjo un enfriamiento que hay que atacar rápido para que no sea nada grave. Ni bien se recupere acá volverá al lugar donde está internado”, aseguró desde un automóvil cuando salía del nosocomio donde está internado Gasalla.

“Hay que entender que son eventualidades que pueden existir, más en un estado vulnerable como en el que está. Ni bien se recupere volverá a la internación en que se encontraba. No hay nada grave, solo recuperarse”, afirmó.

Hace algunas semanas, el propio Polino había revelado el impacto de la enfermedad en su vida cotidiana: “Antonio está bastante complicado. Está en un centro de rehabilitación y no camina. No nos conoce desde hace más de un año. Ya casi no habla, se alimenta por un botón gástrico. La verdad es que es un panorama muy triste”, dijo con angustia.

Polino, que compartió con él más de 15 años de amistad inquebrantable, aún no puede asimilar la transformación de su amigo. “Nos reíamos por horas de la gente de la televisión. Hablábamos todos los días. Verlo así, que te mira y no te reconoce, es muy complicado y muy triste para mí”, reveló.

Días atrás, el hermano de Gasalla había confirmado el diagnóstico que atraviesa el actor de 83 años: demencia senil. Con palabras dolorosas, pero llenas de claridad, describió la situación con crudeza: “Quiero ser claro: tiene demencia senil, es una enfermedad que a los mayores les ocurre frecuentemente”, explicó. “Es algo que va a seguir avanzando. Él está en los principios, pero Antonio no tiene conocimiento ninguno, no habla”.

Gasalla, que alguna vez supo desmenuzar la realidad con su inteligencia mordaz, ahora enfrenta un deterioro que borra lentamente todos sus recuerdos. Su memoria, su lucidez, incluso su capacidad de hablar, se fueron desvaneciendo.