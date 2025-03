Dolor y pedido de justicia de la madre de Martina Lindón: “Me arrancaron una parte de mi ser”

Alejandra Herrera mantuvo una entrevista en Radio Panorama y dio un testimonio conmovedor luego de la muerte de su hija.

Hoy 16:59

Este viernes brindó un conmovedor testimonio Alejandra Herrera, madre de Martina Lindón, la joven de 21 años que murió tras ser embestida por una camioneta conducida por un menor de 16 años en la ciudad de Frías. En diálogo con Radio Panorama, expresó su indignación y dolor ante lo ocurrido, denunciando irregularidades en la audiencia judicial y exigiendo justicia por su hija.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante la audiencia, la madre de Martina aseguró sentirse sola e impotente al escuchar la defensa del acusado. Según su testimonio, la fiscal del caso, Dra. Nóblega, intentó favorecer al joven, mencionando hechos que, según testigos, no ocurrieron. “Todo lo que dijeron es mentira, quieren limpiar su imagen, pero yo tengo pruebas y testigos que dicen lo contrario”, afirmó Herrera con firmeza.

Además, cuestionó la liberación del menor en un corto período de tiempo y denunció que hubo sobornos para manipular testimonios en contra de su hija. En medio de su dolor, Herrera subrayó que ningún monto de dinero podrá devolverle a su hija y destacó el impacto devastador en su familia. “Me arrancaron una parte de mi ser. Mi hijo de 12 años me pregunta quién le va a comprar su ropa ahora que su hermana no está”, expresó con profunda tristeza. A su vez, pidió que el caso no quede impune y que se haga justicia por Martina.

Para visibilizar su reclamo, este viernes a la tarde se llevará a cabo una marcha pacífica en la ciudad de Frías. Familiares, amigos y vecinos se unirán para exigir una respuesta de la justicia y recordar a la joven cuya vida fue truncada de manera abrupta. “No queremos violencia, solo justicia y que esto no vuelva a repetirse”, concluyó la madre de Martina.