Cata de Gran Hermano respondió a las críticas sobre su físico y explicó los problemas de salud que enfrenta

La exparticipante dio detalles de situación a través de un video en sus redes sociales.

Hoy 09:32

Catalina Gorostidi decidió poner fin a las críticas y opiniones diarias sobre su físico. A través de un descargo en sus redes sociales, la exconcursante de Gran Hermano expuso el impacto negativo que los comentarios sobre un tema tan personal como la salud pueden causar a nivel psicológico y emocional.

La influencer, quien ya cuenta con más de 700 mil seguidores en Instagram, compartió sus sentimientos en una reciente publicación para hacer un llamado de atención a sus detractores: “Estoy cansada y voy a hablar porque en todas mis publicaciones recientes, donde celebro los triunfos que logro con mucho esfuerzo, los comentarios más frecuentes son ‘¡Ay, qué flaca que estás!’ y ‘Estás anoréxica’”.

Con su estilo directo y claro, Cata declaró: “Primero, tengo espejo en mi casa, veo cómo estoy y cómo dejo de estar. Tengo balanza, amigas, familia… todo lo que ustedes se preocupan, yo lo sé”.

Sin embargo, lo más impactante llegó cuando la joven reveló que ha estado luchando durante años con un problema delicado de salud: “Desde los 17 años tengo un trastorno alimenticio, lo que ustedes pueden llamar anorexia. También pasé por vigorexia. Los trastornos alimenticios son graves, pero lo que más me preocupa es cómo la gente opina sobre los cuerpos como si no tuviera importancia. Este es el cuerpo que tengo hoy”.

Cata también dejó claro que no está sola en su lucha: “Si no les gustan mis fotos porque estoy muy flaca y van a comentar sobre eso, no hace falta, porque ya estoy siendo ayudada. Tengo mi equipo de contención, este es mi cuerpo y sobre los cuerpos no se opina”.

Finalmente, agradeció a sus seguidores fieles: “Agradezco a la gente que se preocupa de verdad, pero les digo que estén tranquilos, me estoy ocupando de mí, que es mi vida”.