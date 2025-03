Mica Viciconte explicó por qué no asistirá al cumpleaños de Allegra Cubero: "No me interesa tener relación con Nicole"

La panelista de Ariel en su salsa habló en Agarrate Catalina sobre el cumpleaños de la hija del medio del exfutbolista y la tensa relación con la modelo.

Hoy 09:10

Hace pocos días, Nicole Neumann compartió que ya comenzaron los preparativos para el cumpleaños de 15 de Allegra Cubero, su hija del medio. La celebración volvió a generar tensiones con su expareja, Fabián Cubero, y con Mica Viciconte, quien expresó sus dudas sobre asistir al evento.

“Hay cosas que no se pueden negar”, se sinceró Mica en diálogo con Agarrate Catalina (La Once Diez/Radio de la Ciudad) cuando se le consultó si sería parte del festejo. “No puedo contar mucho, pero viste que los adolescentes en general tienen como varias decisiones que pueden tomar con sus cumpleaños, algunos quieren fiesta, quieren viaje y otros quieren fiesta, viaje y asado. Y eso ya es decisión de los padres, yo siempre voy a estar para ayudar”, explicó la panelista de Ariel en su salsa.

La ganadora de MasterChef reveló por qué se niega a participar de la fiesta. “No puedo hacer oídos sordos, cerrar los ojos, y hacer de cuenta que no pasó nada, ignorar todo lo que pasó. Yo la verdad que doy la vida por mi hijo, uno da la vida por los hijos, pero también hay que respetar la comodidad y lo vivido. Si no seríamos todos Heidi”, expresó.

“Yo no tengo relación con la madre de las hijas de Fabi, a mí no me interesa tener relación con ella. Respeto que es su mamá, y Ali va a saber siempre entenderme. Yo la quiero mucho, y ella es muy inteligente”, agregó, mientras se mostraba escéptica ante la posibilidad de que los conflictos con Nicole se solucionen.

En ese momento, Catalina Dlugi la interrogó: “Si viene Allegra y te dice ‘Mica, quiero que estés en mi cumpleaños y va a estar toda mi familia biológica, ¿aceptás?’”. Mica respondió: “Yo tengo mucho diálogo y los que me conocen saben que a mí me gusta hablar. Yo hablaría con ella y sé que me entendería si me siento a hablar. Yo manejo mis valores y no puedo cambiar de un día para el otro. No se trata de querer más a una persona por ir o no ir a un lugar. Lo hablaría con ella en privado y calculo que lo entendería”.

Unos días antes, Nicole Neumann había contado detalles de la fiesta que están organizando para Allegra. En una entrevista con Puro Show, se refirió a la celebración de su hija y la posibilidad de reunir a ambas familias. “Lo que mis hijas pidan, lo van a tener”, afirmó con seguridad. Según la modelo, Allegra desea que ambas familias estén presentes en su fiesta, y ella está dispuesta a cumplir ese deseo. Sin embargo, cuando le preguntaron si Mica podría participar en la organización, la respuesta de Nicole fue tajante: “Allegra es la que decide”.

Por otro lado, Mica Viciconte se refirió en la entrevista con el ciclo radial a los rumores sobre una posible citación a la justicia. “A mí no me llegó absolutamente nada, si algo pasó, no me citaron a ningún lado. De ser así, no tendría problema en presentarme, pero no ocurrió”, aclaró.

La panelista también expresó su frustración por los rumores que circulan sobre ella y su familia. “Yo realmente no entiendo cuándo me van a dejar tranquila con la relación con Fabián Cubero. Tenemos una relación larga, un hijo de tres años, proyectos en común, estamos bien, estamos contentos”, aseguró. “No sé qué más hace falta que vean para que me dejen de ensuciar. Yo trato de hacer las cosas lo mejor posible con mi familia ensamblada. Luca ama a sus hermanas y estoy contenta y tranquila con esto”, explicó.

Finalmente, Mica Viciconte reflexionó: “Hasta que no me vean separada, los medios no la van a cortar, siento que no va a parar nunca y no me hago la víctima porque sé que muchas parejas viven lo mismo que yo, pero es lamentable”. Y concluyó: “Si no subís una foto es porque me separé, por ejemplo. Las noticias de que me llamó el juzgado porque tengo mala relación no entiendo por qué. No existió eso. No es cierto. Mi vida hoy está muy tranquila”.