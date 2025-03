Un hombre enfrentó a un "fantasma" con agua caliente y genera furor en redes sociales

Hoy 11:25

Un insólito video paranormal se ha vuelto viral en TikTok, desatando todo tipo de reacciones y debates en redes sociales. Un joven, identificado como @franshesko.777, compartió su experiencia grabada mientras intentaba acabar con unos inquietantes lamentos que escuchaba todas las noches en el fondo de su casa.

Cansado de los ruidos que lo perturbaban, el joven recurrió a una solución poco convencional: tomó una olla con agua hirviendo y decidió arrojársela a la supuesta entidad para que dejara de molestar. El video, que rápidamente alcanzó casi 25 millones de reproducciones y más de 2 millones de likes, fue acompañado por el siguiente mensaje del joven: “Me cansé de tanto lamento”, y agregó: “Desde que la quemé, no me molestó nunca más”.

En la grabación, se pueden escuchar aterradores gritos provenientes de la oscuridad, mientras el joven, con su celular en mano y la olla de agua caliente, recorre el patio de su casa en busca del origen de los sonidos. Cuando finalmente localiza la fuente de los lamentos, lanza el agua y, sorprendentemente, los ruidos cesan al instante.

La reacción de los usuarios de TikTok no tardó en llegar, y rápidamente comenzaron a llenarse los comentarios. Uno de los usuarios hizo una observación humorística: “Nos queda claro que por eso no hacen películas de terror en Latinoamérica, porque en vez de tener miedo a los fantasmas, los fantasmas nos tienen miedo a nosotros”. Mientras tanto, otro sugería que lo que el joven había enfrentado no era un fantasma, sino una bruja, insinuando: “Ellas tienen poderes, incluso el de camuflarse si la gente se va a burlar”.

No obstante, no todos los comentarios fueron de apoyo. Hubo usuarios que rechazaron la acción del joven, destacando que el trato hacia lo paranormal no debe ser tan agresivo. “No al maltrato espiritual”, escribió uno de ellos, lo que generó un nuevo debate sobre si es posible o no causar daño a un espíritu sobrenatural.

El video no solo desató comentarios divertidos y especulaciones sobre el fenómeno, sino que también reavivó la discusión sobre las experiencias paranormales en redes sociales. Mientras algunos usuarios creen firmemente en la existencia de estos seres, otros sugieren que todo podría ser un montaje elaborado para atraer vistas y reacciones en línea.