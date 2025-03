Shawn Mendes revolucionó Buenos Aires: paseo por San Telmo, furor en redes y un guiño a Tini

Imágenes y videos | En las últimas horas, y a días de su show en Lollapalooza Argentina 2025, el cantante canadiense recorrió las ferias del barrio porteño y su presencia no pasó inadvertida.

A días de su esperada presentación en Lollapalooza Argentina 2025, Shawn Mendes ya está en Buenos Aires y no tardó en hacerse notar. El cantante canadiense fue visto en el emblemático barrio de San Telmo, donde disfrutó de un recorrido por las calles, interactuó con sus seguidores y causó revuelo en las redes sociales. Incluso dio un paso más y comenzó a seguir en Instagram a Tini Stoessel.

Las imágenes de su paseo se viralizaron rápidamente, mostrando a Mendes con un estilo casual y relajado: remera negra ajustada, jeans de corte recto de tono celeste y una bandolera de diseño étnico con detalles coloridos. En una de las fotos, se le pudo apreciar mirando los productos de un puesto mientras conversaba con un vendedor. En otra imagen, apareció sosteniendo una pashmina amarilla, posiblemente una compra, mientras habla con un hombre de camiseta blanca. A pesar de ser reconocido por los transeúntes, Mendes no dudó en tomarse fotos con los fans que lo abordaron en el lugar, siempre con una sonrisa.

En un video que circuló en las redes, se lo vio interactuando con un puesto de ropa, mientras un seguidor grababa el momento. En una de las fotos más destacadas, se lo ve posando junto a varios fans que se acercaron para pedirle un selfie, con un rostro relajado y amistoso. Estas imágenes no solo muestran su cercanía con el público, sino también su disposición a disfrutar de la ciudad antes de su esperado show.

El paseo del intérprete de “Sitches” no tardó en viralizarse, en especial en X. “Me encanta que se esté comprando pashminas en pleno San Telmo”; “Es un porteño más”; “Ya me bajó la presión con tan solo ver las fotos”; “Que bien le sienta Buenos Aires”; “Si me lo encuentro puedo morir en paz”; “Buen día para ir a San Telmo”, “Un príncipe perdido en Buenos Aires”; “Ya voy a buscarte, mi amor”; “Cierren las fronteras y que se quede acá”, fueron algunas de las reacciones que se destacaron a poco tiempo de conocerse el paseo distendido del artista el domingo por la tarde.

Pero no fue todo. Sus fans no tardaron en darse cuenta que las últimas horas, ya en la Argentina, comenzó a seguir a la intérprete de “La Triple T” y “Muñecas”. Un llamativo gesto que enloqueció a sus seguidores y sembró la posibilidad de una colaboración entre ambos artistas.

La visita del artista a San Telmo se da en el marco de su participación en el Lollapalooza Argentina 2025, donde será uno de los headliners del sábado 22 de marzo, día en el que compartirá escenario con TOOL, la legendaria banda de metal progresivo, y artistas nacionales como WOS y La K’onga. Durante su presentación, aprovechará para estrenar material de su último álbum, “Shawn”, lanzado el pasado 15 de noviembre, que marcó su regreso a la música tras un largo proceso de autoconocimiento.

Con más de 62.000 millones de streams globales y 13.000 millones de reproducciones en video, Shawn logró consolidarse como una de las estrellas más prominentes del pop actual. Su carrera comenzó a ascender rápidamente desde el lanzamiento de su álbum homónimo en 2018, que debutó en el puesto número uno del Billboard 200 y obtuvo el certificado de platino. “Señorita”, su exitoso tema con Camila Cabello, y su single “If I Can’t Have You” lo posicionaron como uno de los artistas más escuchados del momento.

Además de su éxito en la música, Mendes ha dedicado tiempo a causas sociales a través de la Shawn Mendes Foundation, buscando inspirar a sus seguidores y empoderarlos para generar cambios en el mundo.

El paso del artista por Buenos Aires, recorriendo las calles de San Telmo y compartiendo momentos con sus fans, solo aumenta la emoción por su próxima actuación en festival. Con una sonrisa y una actitud cercana, el cantante demuestra que, más allá de su éxito global, sigue siendo una figura accesible y genuina para su público. Mientras espera su gran show en el festival, continúa consolidándose como un referente no solo en la música, sino también en causas sociales, llevando su mensaje de cambio e inspiración a cada rincón del mundo. Sin duda, su visita a la ciudad será recordada por mucho más que solo su música.