El paro sigue: UTA rechazó una nueva propuesta empresarial y exige el pago total de $203.000 adeudados

El gremio mantiene la medida de fuerza en las líneas 15 y 116, exigiendo el abono completo de los salarios pendientes, que incluyen un incremento salarial y una suma no remunerativa de noviembre de 2024.

Hoy 11:35

El conflicto por la falta de pago en las líneas 15 y 116 sigue sin solución. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) rechazó la oferta de la empresa Pedro Francisco de Uriarte y mantiene la suspensión del servicio.

Eduardo Palma, secretario general de UTA en la provincia, explicó: “Estamos aquí haciendo la retención de tareas con los compañeros de la empresa Pedro Francisco de Uriarte por falta de pago de un piso salarial que se firmó el 27 de febrero pasado en la Secretaría de Trabajo y que aún se nos adeuda”.

Además, denunció que “hay un porcentaje de $40.000 no remunerativo que ha quedado pendiente de noviembre de 2024” y remarcó que los trabajadores también reclaman “sanciones excesivas, informes arbitrarios y un destrato con los compañeros”.

Este lunes, delegados del gremio participaron de una reunión con los propietarios de la empresa, pero la propuesta presentada no fue aceptada por la asamblea. “Hoy temprano tuvimos una reunión con el empresario, quien nos manifestó que nos podía dar una cierta cantidad de dinero, pero le comunicamos la oferta a los muchachos y no fue aceptada”, detalló Palma.

El gremialista fue tajante sobre la postura de los trabajadores: “Si no se paga la totalidad, no se sale a trabajar”.

En paralelo, la situación podría agravarse con una nueva medida de fuerza en la empresa Decano, operadora de la línea 118 y otros corredores. “Mañana vamos a tener también una medida de fuerza ahí en la empresa”, advirtió Palma.

Mientras tanto, los usuarios continúan afectados por la falta de transporte, a la espera de una nueva convocatoria al diálogo que permita destrabar el conflicto.

Nuevo rechazo a propuesta empresarial: Palma insiste en el pago total de los salarios adeudados

A la salida de una nueva reunión entre la UTA y la empresa Pedro Francisco de Uriarte, Eduardo Palma se refirió a las propuestas presentadas durante la mañana y reiteró que el gremio sigue firme en su postura de exigir el pago total de los salarios adeudados. Según Palma, en las primeras horas de este lunes, los empresarios ofrecieron una parte del dinero, pero esta fue rechazada. A media mañana, una nueva propuesta también fue rechazada, ya que no cumplía con la condición esencial de pagar la totalidad del monto adeudado.

Eduardo Palma - UTA

“En febrero firmamos un piso salarial de $900.000, que se definió en base a la escala anterior de $737.000, a la que se le incrementaron $163.000 para llegar a ese piso. Hoy se adeuda ese monto de $163.000 y $40.000 correspondientes a noviembre de 2024, lo que da un total de $203.000 que los trabajadores quieren cobrar”, detalló Palma.

Además, explicó que en noviembre se había acordado un monto de $140.000, de los cuales solo se pagaron $100.000, quedando pendientes $40.000. “Estamos reclamando lo que corresponde. Estamos dispuestos y abiertos al diálogo, pero la propuesta es ‘todo el dinero en el bolsillo o nada’”, afirmó el dirigente sindical.

Palma también comentó que, aunque los empresarios ofrecieron un porcentaje de la deuda total, no presentaron una fecha estimativa para abonar el resto. “Nos dicen que no tienen dinero, que hoy solo pueden ofrecer $100.000, y no dicen cuándo pagarán el resto”, añadió.

Además de los reclamos salariales, Palma insistió en la necesidad de resolver otros problemas dentro de la empresa, como las suspensiones excesivas y los informes arbitrarios hacia los trabajadores.

El líder sindical expresó su esperanza de llegar a una solución hasta el mediodía de hoy, pero dejó claro que, de no ser así, la medida de fuerza continuará. En cuanto a la posibilidad de acatar la conciliación obligatoria, Palma fue contundente: “Es difícil acatar cuando se trata de salarios”, sentenció.

Finalmente, tras la reunión, Palma se dirigió a la Secretaría de Trabajo de la provincia para presentar las actas correspondientes, con la esperanza de que el conflicto se resuelva lo antes posible.