La moratoria previsional llega a su fin: últimos días para jubilarse sin aportes

Llegará a su fin el 23 de marzo. ¿Qué pasará con quienes no tengan los aportes necesarios para jubilarse?

Hoy 13:35

El 23 de marzo marca el fin de la moratoria previsional sancionada en 2023, lo que impactará en aquellas personas que alcanzaron la edad jubilatoria pero no reúnen los 30 años de aportes requeridos.

Con el cierre de este sistema, quienes no cumplan con los requisitos podrán acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que equivale al 80% de la jubilación mínima.

¿Cómo pueden jubilarse quienes no tienen los aportes?

La moratoria previsional vigente permitía a mujeres de 60 años o más y a hombres de 65 años o más regularizar sus aportes hasta el año 2008, descontando las cuotas directamente de su haber jubilatorio. Sin embargo, el gobierno de Javier Milei decidió no prorrogar esta modalidad, dejando como única alternativa para quienes no cumplan con los requisitos la PUAM.

Esta pensión, creada en 2016 bajo la Ley de Reparación Histórica, está destinada a adultos mayores sin acceso a una jubilación. Para acceder a ella es necesario:

Tener 65 años o más (sin distinción de género).

Ser argentino o haber residido en el país por al menos 10 años (para naturalizados) o 20 años (para extranjeros).

No cobrar ninguna jubilación, pensión o seguro de desempleo.

¿Cómo tramitar la PUAM?

El trámite para solicitar la PUAM se realiza ante la ANSES y requiere:

Obtener una clave de seguridad social a través del sitio web de ANSES.

Verificar y actualizar los datos personales.

Solicitar un turno para realizar el trámite presencial en una oficina de ANSES.

El monto de la PUAM en marzo de 2025 asciende a $293.300, considerando el bono extraordinario de $70.000 para jubilados que perciben la mínima. Además, incluye cobertura de salud a través de PAMI y acceso a asignaciones familiares como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la ayuda escolar anual.

¿Cuántos jubilados accedieron por moratoria?

Según datos del Boletín Estadístico de Seguridad Social de ANSES, el 59,5% de las jubilaciones actuales se otorgaron mediante moratorias. Desde 2005, la cantidad de jubilaciones y pensiones pasó de 3,1 millones a 7,2 millones, un incremento del 130%, impulsado en gran parte por estos planes de regularización.

Los especialistas advierten que solo el 25% de las personas que alcanzan la edad jubilatoria reúnen los 30 años de aportes. De este modo, 3 de cada 4 trabajadores no podrán acceder a una jubilación tradicional y deberán optar por la PUAM.