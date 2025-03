Borja publicó otra sugerente frase bíblica en el medio de su sequía en River

Apoyado en sus creencias religiosas, el Colibrí habló de "sufrimiento" y de la "gloria futura de Dios" en un nuevo mensaje subido a su cuenta de Instagram.

Hoy 14:59

Miguel Ángel Borja atraviesa un momento complicado en River y volvió a apoyarse en su fe tras otra tarde sin efectividad. El delantero colombiano, que lleva tres partidos sin marcar, compartió un pasaje de la Biblia en su cuenta de Instagram, donde habló de "sufrimiento" y "gloria futura".

Un mensaje con significado

El Colibrí publicó un fragmento del octavo capítulo del libro Cartas a los Romanos, donde hizo énfasis en una parte particular: "Si vamos a participar de la gloria, también debemos participar de su sufrimiento". Su mensaje hizo recordar a muchos hinchas la remera que mostró tras marcarle a Boca de penal en el Superclásico 2023, que decía: "La gloria es para Dios".

Pese a su sequía, el colombiano mantuvo un tono optimista y dejó en claro que confía en volver al gol: "Lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que él nos revelará más adelante", escribió.

Un presente complicado

Borja tuvo varias oportunidades de gol ante Atlético Tucumán en el Monumental, pero no logró concretar. Tras ese partido, compartió una reflexión de Michael Jordan sobre el fracaso: "He fallado más de 9.000 tiros en mi carrera. He perdido más de 300 partidos. En 26 ocasiones me confiaron el tiro ganador y fallé. He fracasado una y otra vez en mi vida y por eso he tenido éxito".

Los números del delantero preocupan. En el Apertura lleva 10 partidos jugados y solo convirtió dos goles, ante Lanús y San Martín de San Juan. Una cifra que contrasta con su rendimiento del año pasado, cuando anotó 31 en 49 encuentros.

Ahora, Borja tendrá la chance de cortar la racha este miércoles, cuando River enfrente a Ciudad de Bolívar por los 32avos de final de la Copa Argentina en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.