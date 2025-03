Gonzalo Montiel y Lucas Martínez Quarta presionan a dos jugadores de la Selección Argentina para sumarse a River

Los defensores del conjunto Millonario le meten presión a Nico González y Palacios.

Hoy 15:05

Los regresos de Gonzalo Montiel y Lucas Martínez Quarta a River Plate no solo reforzaron el plantel de Marcelo Gallardo, sino que también desataron una campaña interna para convencer a otros jugadores de la Selección Argentina de seguir su camino. Así lo admitieron Nicolás González y Exequiel Palacios, quienes confesaron que sus excompañeros los tientan constantemente con la posibilidad de vestir la banda roja.

"Cachete me volvió loco para que vuelva", reveló Palacios sobre la insistencia de Montiel. El mediocampista del Bayer Leverkusen, campeón con River en 2018 y 2019, reconoció que su amigo le pidió en varias ocasiones que regrese al club. "Lo felicité cuando volvió, me pone contento porque River recupera jugadores de jerarquía", añadió el tucumano, quien por ahora no tiene planes inmediatos de regresar.

Por su parte, Nico González también reconoció que recibe mensajes de Martínez Quarta. "Con el Chino hablo seguido, por la relación que tuvimos en Fiorentina. Me tira de vez en cuando, y yo me hago el boludo... la estiro un poquito: 'Todavía no, un poquito más adelante'", contó entre risas. Aunque su carrera sigue en ascenso en la Juventus, el ex-Argentinos Juniors no oculta su amor por River y dejó la puerta abierta para el futuro. "Si tengo que decirlo, lo digo. Me hago cargo de que soy hincha de River. Algún día me encantaría usar esta banda", confesó en una entrevista pasada.

Mientras tanto, Montiel y Martínez Quarta siguen en su misión de atraer a más figuras a River. ¿Lograrán convencer a González y Palacios en el futuro?