Marcelo Bielsa reveló la lista de Uruguay con 38 convocados para enfrentar a Argentina

Marcelo Bielsa confirmó la nómina de 38 futbolistas que representarán a Uruguay en la doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. La Celeste se medirá este viernes ante la Selección Argentina en el Estadio Centenario de Montevideo, en un duelo clave por la clasificación al Mundial 2026, y luego viajará a Bolivia para jugar en la altura de El Alto.

Entre los citados destacan figuras internacionales como Ronald Araújo (Barcelona), José María Giménez (Atlético Madrid), Federico Valverde (Real Madrid) y Darwin Núñez (Liverpool).

También aparecen varios futbolistas con pasado o presente en el fútbol argentino, como Marcelo Saracchi (Boca), Nicolás De la Cruz, Nicolás Fonseca (ex River), Nahitan Nández y Rodrigo Bentancur (ex Boca), además del arquero Santiago Mele (ex Unión).

Uruguay, que ya venció a Argentina 2-0 en la Bombonera durante la fecha 5, marcha segundo en la tabla con 20 puntos, cinco menos que la Albiceleste. Tras el choque con los de Scaloni, los de Bielsa afrontarán un duro desafío en los más de 4000 metros de altura de El Alto, donde enfrentarán a Bolivia en la jornada 14.

La lista completa de Uruguay

Arqueros: Franco Israel, Kevin Martínez, Sergio Rochet y Santiago Mele.

Defensores: Nahitan Nández, Lucas Agazzi, Ronald Araújo, Santiago Bueno, Sebastián Cáceres, José María Giménez, Mathías Oliveira, Patricio Pacífico, Joaquín Piqueréz, José Luis Rodríguez, Marcelo Saracchi, Paolo Calione y Guillermo Varela.

Mediocampistas: Maximiliano Araújo, Giorgian De Arrascaeta, Rodrigo Bentancur, Germán Barbas, Nicolás De la Cruz, Erico Cuello, Emiliano Martínez, Nicolás Fonseca, Pablo Suárez, Manuel Ugarte y Federico Valverde.

Delanteros: Agustín Álvarez Martínez, Facundo Torres, Facundo Pellistri, Brian Rodríguez, Cristian Olivera, Federico Viñas, Joaquín Lavega, Luciano Rodríguez, Rodrigo Aguirre y Darwin Núñez.