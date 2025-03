El oficialismo logró demorar el avance opositor para interpelar a funcionarios por el caso $Libra

La reunión terminó con una fuerte discusión reglamentaria. Bloques dialoguistas y duros firmaron cinco dictámenes, pero LLA se negó a recibirlos.

Hoy 18:03

Una situación poco habitual se registró este martes en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Finanzas y Justicia de la Cámara de Diputados. Mientras que la oposición juntó una mayoría de firmas para dictaminar diferentes proyectos para interpelar al presidente Javier Milei, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, entre otros, para que den explicaciones por el caso $Libra, el oficialismo argumentó que se trataba de una reunión meramente informativa y rechazó los dictámenes presentados.

En concreto sectores dialoguistas y opositores duros firmaron distintos dictámenes que habilitan a llevar los proyectos de interpelación al recinto para su votación. El dictamen de mayoría, impulsado por Unión por la Patria y la izquierda, propone que todos los funcionarios mencionados en las denuncias penales y notas periodísticas sobre el caso $Libra sean citados a dar explicaciones ante el Congreso. Además del presidente Milei, su hermana Karina y Francos, el peronismo busca interpelar al ministro de Economía Luis “Toto” Caputo.

El segundo dictamen, que lleva las firmas de los radicales disidentes de Democracia para Siempre, solo apunta a interpelar al vocero Manuel Adorni, Cúneo Libarona y Guillermo Francos. En tanto, la Coalición Cívica y algunos miembros de Encuentro Federal firmaron otro dictamen reclamando únicamente la presencia del jefe de Gabinete. Curiosamente, otros integrantes de Encuentro Federal (Nicolás Massot y Margarita Stolbizer) firmaron un dictamen propio con la interpelación de Karina Milei, Guillermo Francos, Manuel Adorni y Cúneo Libarona. Muy similar al proyecto del peronismo pero excluyendo a Milei y a Caputo.

Desde el inicio del plenario quedó en claro que la estrategia del oficialismo y sus aliados del PRO era demorar el dictamen hasta mañana a las 18 con la esperanza de que la sesión para ratificar el DNU del acuerdo con el FMI y la movilización de los jubilados terminen obligando a posponer los dictámenes para la semana que viene.

El oficialismo argumentó que la fecha del emplazamiento votada durante la última sesión era el miércoles 19 de marzo y que la sesión de hoy era meramente informativa. “Queremos que se cumpla lo que el cuerpo pidió. Nosotros estamos abiertos para que se cumplan con los emplazamientos”, explicó el libertario Gabriel Bornoroni. Luego señaló que todo era “un show del kirchnerismo y sus aliados que no tiene nada que ver con lo que necesitan los argentinos”. “Les molesta que al presidente Milei les vaya bien”, les recriminó.

En la misma línea, luego la diputada radical Karina Banfi señaló que dictaminar en una sesión informativa generaría “un antecedente totalmente perverso”. “No hubieran dictaminado con una fecha”, desafió.

“La fecha que se votó es una fecha tope. Nada impide que si hoy se construyen mayorías podamos emitir dictámenes”, argumentó el radical Fernando Carbajal. Por eso, la oposición dejó en claro desde un comienzo que tenía las firmas suficientes para poder dictaminar (más de 49) y que lo haría hoy mismo.

Pasadas las 16, el diputado oficialista Nicolás Mayoraz dio por terminado el primer plenario y aclaró que no había ningún dictamen presentado. “Se va a dictaminar mañana”, dijo categórico.

“Presidente está mintiendo”, gritó la peronista Cecilia Moreau. Luego se sumó el radical disidente Carbajal: “Están presentados por correo electrónico”.

“Por correo electrónico no se presentan. El plazo es mañana”, retrucó Mayoraz. “No sea bruto. Están pasados de rosca, hay cosas que en el marco de la tolerancia y el respeto no se hacen. Esto no es de ustedes, es del pueblo argentino”, siguió protestando Cecilia Moreau.

Desde el peronismo reconocieron que es muy probable que sea inviable llevar adelante un plenario de comisiones mañana a las 18 debido a que la sesión por el DNU del acuerdo con el FMI probablemente se extienda y además la marcha de los jubilados puede terminar nuevamente con incidentes en las inmediaciones del Congreso. “Igualmente en algún momento van a tener que convocar a la comisión y ese día presentaremos los dictámenes que ya tenemos firmados, no cambia tanto la situación porque nuestra intención no era incluir este tema en la sesión de mañana”, explicó un importante referente del peronismo.