La AFA confirmó los precios y cómo será la venta de entradas para Argentina vs. Brasil

Los tickets van para el Superclásico de las Américas van desde los 90 mil hasta 480 mil pesos.

Hoy 21:03

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) oficializó la fecha y los valores de las entradas para el esperado enfrentamiento entre Argentina y Brasil por la fecha 14 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El clásico se disputará el martes 25 de marzo en el estadio Monumental, donde la Albiceleste buscará reafirmar su liderazgo en la tabla y continuar con su buen rendimiento en la competencia.

Las entradas podrán adquirirse a través de la plataforma Deportick, con una preventa exclusiva este martes a partir de las 19:30 para titulares de tarjetas American Express. Para el público en general, la venta se habilitará el miércoles a las 16:00. Los precios varían según la ubicación en el estadio, con valores que van desde los $29.000 para menores hasta los $480.000 en las plateas San Martín y Belgrano media.

Precios de las entradas

- Entrada General: $90.000

- Entrada Menor: $29.000

- Sívori y Centenario (alta): $158.000

- Sívori y Centenario (media): $320.000

- San Martín y Belgrano (alta): $320.000

- San Martín y Belgrano (baja): $450.000

- San Martín y Belgrano (media): $480.000

Menores: a partir de tres años abonan platea completa.

Retiro de entradas y acceso al estadio

Los tickets deberán retirarse en las boleterías del estadio Monumental entre el sábado 22 y el lunes 24 de marzo, en el horario de 9:00 a 15:00. Para las personas con discapacidad, la gestión del ingreso se realizará a través de la misma plataforma.

El acceso al estadio el día del partido estará habilitado desde las 17:00, por lo que se recomienda a los hinchas asistir con anticipación para evitar demoras y facilitar el ingreso.

La Selección y un clásico clave

El equipo de Lionel Scaloni afrontará este compromiso con una baja sensible: Lionel Messi no estará presente, ya que sufrió una lesión en el aductor jugando para el Inter Miami. Por otro lado, Brasil tampoco contará con su principal figura, Neymar, quien no fue incluido en la convocatoria debido a una grave lesión.

A pesar de la ausencia del capitán argentino, la Albiceleste contará con varias figuras clave como Dibu Martínez, Cuti Romero, Rodrigo De Paul, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. Además, en la lista aparecen jóvenes promesas como Máximo Perrone, Nico Paz, Benjamín Domínguez y Santiago Castro, quienes buscan ganarse un lugar en la Selección Mayor.

Argentina lidera las Eliminatorias con 25 puntos, seguida por Uruguay con 20 y Ecuador y Colombia con 19. Brasil, en tanto, ocupa la quinta posición con 18 unidades, lo que lo obliga a buscar un resultado positivo en suelo argentino.

Antes del duelo ante la Verdeamarela, el conjunto de Scaloni enfrentará a Uruguay en Montevideo el viernes 21 de marzo, en un choque que también será determinante en la clasificación.