Eugenia y Luciana protagonizaron una fuerte pelea en la cena romántica de Gran Hermano: "Sos una cínica"

Un inesperado y tenso enfrentamiento se produjo en Gran Hermano 2025 entre Eugenia Ruiz y Luciana Martínez. La disputa comenzó con un conflicto previo sobre la decisión de Luciana de atender el "teléfono rojo", lo que desató la furia de la santiagueña. Como parte de un obsequio del programa, ambas participantes debían compartir una "noche romántica" como parte de su convivencia, pero la velada rápidamente se convirtió en un campo de batalla verbal.

Eugenia no tuvo reparos en expresar su molestia durante la cena, en un clima de tensión que dejó entrever que la relación entre ambas se había deteriorado significativamente. Sin filtros, la santiagueña arremetió contra su compañera: “No te soporto. Te creés mil”, fueron las primeras palabras de Eugenia, que generaron un clima cada vez más hostil entre las dos. La conversación se intensificó rápidamente, y el intercambio de frases mordaces no tardó en tomar protagonismo en las redes sociales, donde los comentarios se convirtieron en memes virales.

Eugenia continuó su descarga emocional y lanzó duras críticas a Luciana: “La cara de diabólica que ponés, te juro que es impresionante. No te soporto, no te aguanto”. Luciana, por su parte, mantuvo una actitud desafiante y se limitó a responder con frialdad: “No me soportes”, mientras tomaba una gaseosa.

El enfrentamiento alcanzó su punto máximo cuando Eugenia, visiblemente exasperada, continuó atacando a su compañera: “Ay, Dios, ¿qué te creés, bol...? Te crees mil. Que estaba buscando un clip con vos, me has dicho el otro día. ¿Te creés Susana? O sea, por Dios. ¿Cómo me busco yo un clip con vos, hija? Me aburres. Sos lo más aburrido que he visto en mi vida”.

La respuesta de Luciana no se hizo esperar. “Si sos nuevita y estás en placa, de algo te tenés que colgar”, dijo, buscando revertir la situación. Eugenia, sin pensarlo, replicó rápidamente: “¿De qué me tengo que colgar? Colgarme de vos. Ay, Dios. Te juro que me cuelgo de una soga antes de colgarme de vos”.

Tras ser cuestionada por Luciana sobre su participación en el programa, Eugenia se mostró visiblemente emocionada al hablar de su hijo. Explicó que su presencia en Gran Hermano no era para competir estratégicamente, sino para vivir la experiencia, divertirse y lograr visibilidad para futuras oportunidades como actriz. Además, mencionó que lo hacía para poder mostrarse feliz y trabajadora ante su hijo.

A continuación, no dudó en criticar las tácticas de su compañera. Eugenia aseguró que, de haber sido una jugadora estratégica, no habría recurrido a las mismas herramientas que Luciana, como el “lleva y trae” o la tergiversación.

Después de este intenso intercambio, ambas rivales compartieron la obligación de ver juntas Nace una estrella, el aclamado filme protagonizado por Lady Gaga y Bradley Cooper.