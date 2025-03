"No alcanza ni para lo básico": jubilados luchan por sobrevivir en medio de la crisis económica

El defensor, Eugenio Semino, habló en Noticiero 7 sobre la difícil situación de los jubilados en Argentina, señalando la falta de acceso a lo básico y la crisis humanitaria que atraviesan.

Hoy 16:25

En medio de una creciente crisis económica y social, los jubilados en Argentina enfrentan una situación cada vez más insostenible. La falta de acceso a lo básico, como alimentos, medicamentos y una vivienda digna, desató una alarma en todo el país.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Eugenio Semino, defensor de la tercera edad, se refirió a la grave situación que enfrentan los jubilados en diálogo con Noticiero 7. Según Semino, muchos jubilados no pueden cubrir lo mínimo necesario para vivir, como comida, medicamentos y vivienda, y no tienen ninguna perspectiva de mejora. "Lo venimos repitiendo en términos de jubilados que no sólo no pueden sostener lo mínimo de su vida como es la comida, el medicamento y la habitación, sino que sin ninguna perspectiva de mejora, al contrario. Esto es una situación que se le complica cada vez más", expresó el defensor.

En este sentido, Semino destacó que la crisis se profundizó en los últimos años. En 2023, los jubilados con bono reajustaron el 140%, pero la inflación fue del 211%, mientras que los medicamentos aumentaron un 300%. En 2024, aunque la inflación bajó al 118%, los reajustes fueron menores, con los jubilados recibiendo solo un 105%, lo que implica una pérdida de poder adquisitivo.

"A eso hay que sumarle los remedios. En 2024, los jubilados con bono reajustaron solo un 105%, perdiendo 13 puntos frente a la inflación", señaló Semino, quien además alertó sobre el aumento desmedido de los medicamentos, que subieron un 200% en el último año.

Semino también criticó la falta de acceso a los medicamentos, mencionando la pérdida de descuentos en el PAMI y las largas esperas que deben enfrentar los jubilados para recibir sus tratamientos. "Hoy tenemos una enorme cantidad de jubilados y pensionados que no pueden recibir el medicamento directamente, que están en esperas y trámites interminables, o en negatoria del medicamento", agregó.

El defensor también señaló la paradoja de que muchos jubilados, ante la imposibilidad de subsistir con sus haberes, se ven obligados a seguir trabajando. "Con estas cifras, la verdad que no alcanza", afirmó, detallando que en la Defensoría reciben entre 200 a 400 casos por día. "La gente viene a nuestra oficina para ver cómo evitar jubilarse", dijo, refiriéndose a la difícil situación social que enfrentan los adultos mayores.

Semino concluyó señalando que la crisis de los jubilados ha puesto de manifiesto un sistema previsional y de seguridad social destruido. "Lo que estamos viviendo es una crisis humanitaria. Los jubilados están pagando con su vida lo que hoy se llama el superávit fiscal", concluyó.

Sobre el final, Semino insistió en que la solución no está en "palos ni balas", sino en buscar consensos sociales y políticos que permitan una solución inmediata a la crisis. "No se resuelve con operativos de seguridad ni con escenas de pugilatos dentro del Congreso. Se necesita un acuerdo para mejorar la situación de los jubilados", enfatizó.