Lanzan nuevo tráiler de "Ballerina", el spin-off de "John Wick" con Ana de Armas

Hoy 07:48

Lionsgate y Diamond Films han lanzado un nuevo tráiler de 'Ballerina', el primer spin-off cinematográfico de la saga 'John Wick', protagonizado por Ana de Armas. La actriz interpreta a Eve Macarro, una joven asesina que busca venganza contra quienes mataron a su familia.

El personaje de Eve ya había sido presentado brevemente en 'John Wick: Capítulo 3 - Parabellum'. Ahora, la historia se adentra en su lucha por la redención y la justicia, combinando la disciplina de la danza con habilidades letales en combate. La trama sigue su búsqueda para descubrir la verdad sobre el asesinato de su padre, enfrentándose a las reglas de la Alta Mesa y al enigmático Hotel Continental, donde secretos de su pasado salen a la luz.

El reparto de 'Ballerina' incluye a Anjelica Huston, Ian McShane, Lance Reddick y Keanu Reeves en sus papeles habituales dentro del universo de 'John Wick'. Además, se suman Norman Reedus, Lorenza Izzo, Catalina Sandino Moreno, David Castañeda, Sharon Duncan-Brewster y Gabriel Byrne.

Dirigida por Len Wiseman y escrita por Shay Hatten, guionista de 'John Wick: Capítulo 3 - Parabellum' y 'John Wick 4', la película llegará a los cines en junio, un año después de lo originalmente planeado. Este retraso permitió a Wiseman filmar nuevas secuencias de acción bajo la supervisión de Chad Stahelski, director de las cuatro entregas previas y principal asesor creativo de la franquicia.

Por otro lado, Lionsgate continúa expandiendo el universo de 'John Wick' con otros spin-offs tanto en cine como en televisión. Entre los proyectos confirmados se encuentra 'John Wick: Under The High Table', una serie que servirá como secuela directa de la cuarta película y está en desarrollo bajo la dirección de Robert Levine, cocreador de 'Black Sails' y 'The Old Man'.

Además, se evalúa la posibilidad de una quinta película con Keanu Reeves como protagonista, así como spin-offs centrados en Donnie Yen y Rina Sawayama. También se ha discutido una segunda temporada de 'The Continental: Del universo de John Wick', la precuela televisiva de la saga.