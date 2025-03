Scaloni habló en la previa del clásico ante Uruguay: “Tengo el equipo 90% definido”

El entrenador del seleccionado argentino brindó este mediodía una conferencia de prensa donde también se refirió a la ausencia de Messi.

Hoy 12:37

En la antesala de una doble fecha clave en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, brindó una conferencia de prensa este jueves al mediodía en el predio de Ezeiza. La Albiceleste enfrentará a Uruguay este viernes como visitante y luego se medirá con Brasil el próximo martes en el Monumental.

Argentina no solo tendrá dos clásicos por delante, sino que deberá afrontarlos con bajas sensibles, como la de su capitán Lionel Messi, quien sufrió una lesión muscular y quedó desafectado junto a Paulo Dybala y Lautaro Martínez, entre otros futbolistas.

Sin refuerzos en la convocatoria

Pese a la gran cantidad de bajas, Scaloni descartó sumar jugadores a la nómina: "En principio no vamos a convocar a nadie más. Si no tenemos otra baja, seguiremos con estos". Además, explicó su postura sobre la presencia de futbolistas del ámbito local: "Siempre dije que depende de los casilleros libres. Por suerte tenemos a la Sub-20 entrenando con nosotros y podemos recurrir a ellos".

La primera citación de Santiago Castro

El DT valoró la presencia del joven delantero del Bologna, quien recibió su primera convocatoria con la Mayor: "Está en buen nivel, se está adaptando al fútbol italiano y lo ha hecho bien. En su posición también estaba Castellanos, pero venía de una lesión y nos decidimos por Santiago. Tiene fuerza física, buenos movimientos y nos puede aportar".

El dolor por la ausencia de Dybala

Scaloni se mostró afectado por la lesión de Dybala, quien se someterá a una operación: "Ayer intercambié mensajes con él. La noticia es muy triste, algo nos temíamos cuando pasó. Más allá del jugador, la persona es importante para nosotros. Nos duele desde lo humano porque en este momento lo hubiéramos necesitado".

Julián Álvarez y Giuliano Simeone, en gran nivel

Sobre Julián Álvarez, Scaloni elogió su presente en el Atlético de Madrid y opinó sobre la polémica del penal anulado en la Champions League: "Es un chico que da muchísimas opciones. Encontró un lugar importante en el Atlético. El tema del penal tiene que quedar más claro, el veredicto no ha sido contundente".

Acerca de Giuliano Simeone, el DT destacó su crecimiento: "Está yendo de menor a mayor. Es el reflejo de su padre cuando jugaba. Puede jugar por derecha e izquierda, tiene que hacer las dos fases y lo hace bien. Físicamente está en un gran momento".

El impacto de la ausencia de Messi

Scaloni aseguró que estaba al tanto de las molestias del 10 en su aductor y confía en el equipo para afrontar los partidos: "Venía hablando con él y sabía que no estaba bien. Para nosotros es una baja importante, pero el equipo afrontará el partido como siempre. La idea es la misma, más allá de los nombres".

Equipo casi definido y preocupación por los apercibidos

El DT admitió que tiene el once casi listo: "Lo tengo en un 90% definido, lo terminaré de ajustar en el entrenamiento de la tarde". Sobre los jugadores con amarilla, explicó: "No podemos darnos el lujo de guardar a tantos. Quizás haya algún matiz en la mitad de cancha, pero el nivel de los chicos nos permite manejar esas variantes".

Lamentó la baja de Lautaro Martínez

El delantero del Inter se sumó a la lista de lesionados y no podrá jugar: "Contábamos con él, pero llegó tocado y no pudo seguir. Prepararemos el partido sin él y los planes que teníamos hace 15 días ya no sirven".

La seguidilla de lesiones y la sobrecarga de partidos

Scaloni advirtió sobre la alta exigencia del calendario: "Siempre que viene una fecha FIFA estamos alerta. La cantidad de partidos es un problema. Sabíamos que había jugadores tocados y podía pasar esto. Ahora hay que pensar en los que tenemos y afrontar los partidos con lo mejor".

Argentina visitará a Uruguay este viernes en Montevideo y cerrará la doble jornada el próximo martes en Buenos Aires ante Brasil, en un Superclásico Sudamericano que promete ser clave para las Eliminatorias.