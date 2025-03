Rachel Zegler defiende a su Blancanieves: "La justicia no está relacionada con la belleza ni con el color de piel"

La actriz resaltó el mensaje de la película y su importancia para las nuevas generaciones.

Hoy 07:18

El remake de acción real de 'Blancanieves' llega por fin a nuestras pantallas después de un camino plagado de obstáculos (todavía recordamos el impactante incendio en el set de rodaje de 'Blancanieves') y polémicas, desde las lamentables críticas por elegir a una actriz de orígenes latinos como Blancanieves, el tirón de orejas de Peter Dinklage a Disney por estereotipar a personas con enanismo o la reacción del hijo del director del clásico animado, David Hale Hand, al nuevo remake, llegando a afirmar que "Walt Disney se estará revolviendo en su tumba".

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Y no hay mejor manera de contestar a todo este odio que con una película repleta de canciones memorables, personajes entrañables, una historia que actualiza el mito de la 'Blancanieves' clásica sin renunciar a su esencia y una protagonista, Rachel Zegler, que, a diferencia de lo que apuntaba en 'Balada de pájaros cantores y serpientes' y confirmando su labor en 'West Side Story' y 'Y2K', demuestra que tiene el talento y la voz necesarias para ser toda una princesa Disney.

El Alcázar de Segovia, que fue la inspiración para el castillo que aparece en la película animada de 1937, fue el lugar escogido por Disney para la presentación europea de la película. La fortaleza medieval del siglo XII se convirtió también en el escenario donde Rachel Zegler grabó el videoclip de la nueva canción de 'Blancanieves', 'Waiting for a Wish', pegadiza a más no poder. Sin embargo, la canción Disney favorita de la actriz no la hubiésemos adivinado en años: "'God help the outcasts' ('Oración de Esmeralda'), de 'El jorobado de Notre Dame'. Es una banda sonora y una canción muy infravaloradas, es maravillosa", relató Zegler con entusiasmo.

Aunque 'El jorobado de Notre Dame' a algunos nos suene a antes de ayer, lo cierto es que Zegler nació 6 años después de su estreno, en 2001, por lo que sus primeros recuerdos de Disney son ya en pleno siglo XXI. "La primera película de Disney que vi fue 'Buscando a Nemo', en 2003, en los cines AMC de Clifton Commons, en Nueva Jersey, con mi mamá y mi hermana, pero no me acuerdo de mucho. En realidad, la primera película Disney de la que tengo recuerdos es 'Zafarrancho en el rancho', también en el cine con mi mamá y mi hermana. Me quedé embelesada con esas tres vacas, tan dulces, haciéndose amigas de un caballo. También recuerdo haberme puesto muy triste. El sentimiento era real. Es lo que tienen las películas de Disney, que te hacen sentir cosas."

Veinte años después, Zegler protagoniza su propia película de la compañía, y nada más y nada menos que como Blancanieves, la primera princesa Disney de la historia. Pero, ¿qué aporta esta nueva versión respecto al clásico de 1937?: "Creo que los valores siguen siendo los mismos, pero ampliados. Lo bonito de Blancanieves es que es pura bondad. Su corazón es lo que la hace pura y justa, y por eso se hace hincapié en que la justicia no está relacionada con la belleza ni con el color de su piel. Se trata de quién es. Creo que es muy importante que los jóvenes lo vean y que entiendan que el bien vence al mal. Y la capacidad de cambiar de opinión, que creo que es algo muy bonito para enseñar a los jóvenes, especialmente hoy en día. Jonathan [el interés amoroso de esta Blancanieves no es un príncipe, sino un bandido a lo Robin Hood] tiene su filosofía y ella tiene la suya, y al final de la película él ha cambiado de opinión, lo que es algo muy bonito."