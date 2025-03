El gesto de Arturo Vidal a los hinchas paraguayos en la derrota de Chile

El referente chileno les recordó a los hinchas las dos Copas América que ganó con su selección en el partido ante Paraguay por Eliminatorias.

Paraguay derrotó a Chile por 1 a 0 en Asunción y dio un paso firme hacia el Mundial 2026, pero el partido estuvo cargado de tensión dentro y fuera del campo. Burlas de los hinchas, un polémico gesto de Arturo Vidal y una gresca en los minutos finales marcaron una noche caliente en el Defensores del Chaco.

El único gol del encuentro lo marcó Omar Alderete a los 15 minutos del segundo tiempo, desatando la euforia de los fanáticos paraguayos, que no tardaron en provocar a los chilenos con cánticos como “El que no salta no va al Mundial”. Chile, que ya lleva dos ediciones sin clasificarse a la Copa del Mundo, quedó en una situación aún más comprometida en la tabla.

La situación se tensó aún más cuando Arturo Vidal fue reemplazado a los 71 minutos y recibió una gran silbatina desde las gradas. Como respuesta, el mediocampista miró a la tribuna y señaló con sus dedos las dos estrellas del escudo chileno, en referencia a los títulos de la Copa América 2015 y 2016. Su gesto generó mayor hostilidad en el estadio.

Sobre el final del partido, una dura falta de Paulo Díaz sobre Matías Galarza desató un tumulto entre jugadores de ambos equipos. Futbolistas paraguayos salieron en defensa de su compañero y se trenzaron en discusiones con los chilenos, aunque el árbitro brasileño Raphael Claus decidió no prolongar la situación y dio por terminado el encuentro.

Con este resultado, Paraguay escaló al cuarto puesto de la tabla con 20 puntos y mantiene un invicto importante ante selecciones de peso como Argentina, Brasil y Uruguay. Su próximo desafío será el martes contra Colombia en Barranquilla. Chile, en cambio, quedó penúltimo con 9 unidades y se jugará una final ante Ecuador en Santiago para intentar seguir con chances de clasificación.