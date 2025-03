“El acuerdo con el FMI es fundamental”: el análisis del periodista Rafael Fano en Noticiero 7

Tras los últimos índices de desocupación y los avances para el acuerdo con el FMI, el periodista especializado en política, economía y agroganadería, Rafael Fano analizó la situación.

Hoy 16:34

En diálogo con Noticiero 7 el periodista especializado en política, economía y agroganadería, Rafael Fano, analizó la situación tras conocerse los últimos índices de desocupación informados por el INDEC, como así también en los avances en el acuerdo por un nuevo desembolso de divisas del FMI al país.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Este 6,4% del INDEC indica que aumentó desocupación interanual 5,7 al 6,4%, esto mos muestra un muy breve deslizamiento de los porcentajes, una breve tendencia a la baja de acuerdo a los datos de los últimos dos trimestres”, detalló.

Te recomendamos: Javier Milei confirmó que el acuerdo con el FMI estará cerrado a mediados de abril

Agregó que: “Estos números son muy buenos comparado a lo que se preveía, ya que otros economistas estimaban que los índices de desocupación saltarían por el aire. Parte de esto (que no haya más desocupados) a que fines del año pasado comenzó a reactivarse la actividad económica”, señaló Fano.

También señaló que en esto tiene que ver el costo laboral, lo que está ligado con la rigidez de las leyes laborales argentinas.

“Es muy caro entrar y salir del mercado laboral. Todos los partidos políticos receptan que es necesario hacer una reforma laboral, pero ninguno lo hace finalmente”, sentenció.

FMI

Te recomendamos: Acuerdo con el FMI: qué implica el aval del Congreso y los próximos pasos del Gobierno

Al ser consultado, el especialista indicó que: “Este acuerdo es muy importante, te diría que fundamental, por varias razones:

Primero porque la Argentina le debe por ahí de 45 mil millones de dólares al Fondo Monetario Internacional, con lo cual si no se llega a un acuerdo la Argentina tendría que disponer, para los pagos de esa deuda, del superávit fiscal, del dinero que va entrando todos los años, con lo que le restaría dólares al Banco Central e impediría que la economía se desenvuelva de manera normal”, resaltó Fano en Noticiero 7.

Te recomendamos: “Esto del FMI es reprogramar vencimiento de capital”, indicó Tomás Figueroa de LLA local

“Este nuevo desembolso será destinado a reforzar las reservas del Banco Central para sacar esos papelitos, de los gobiernos anteriores y sanear esas reservas negativas”, y aquí fue un poco más didáctico al explicar: “Para que la gente entienda el Gobierno le sacaba dólares al Banco Central y le daba un pagaré y eso no tiene valor. Le quitó respaldo al banco y al no tener respaldo provocaba un proceso hiperinflacionario”, y que ahora cambia el acreedor: “Mismo nivel de deuda, pero le debemos más al FMI. Nos queda un Banco Central casi saneado, reserva en dólares y con esto que no vuelva la hiperinflación”, expresó el especialista.

“El único camino real es que el país crezca, que la economía crezca, si eso se da, la deuda será una anécdota en 10 años, es una deuda pagable”, concluyó Fano.