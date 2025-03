El cine musical y las claves para comprenderlo. Los mejores exponentes del género. El musical clásico hollywoodense. Particularidades genéricas.

Hoy 05:49

Por Pablo Argañarás, Lic. en Cine y Televisión

De los géneros cinematográficos que existen hasta la actualidad mi predilecto es el de los musicales. Siempre me llamaron la atención. La gente no habla sino que canta, baila y se va desarrollando la historia entre cuadros de danza y música. Es uno de los géneros cinematográficos más difíciles de realizar. Requiere destrezas de toda índole desde las específicas del séptimo arte, y de las otras seis restantes, el canto, la danza, el teatro, la literatura, las artes plásticas y la arquitectura.

Al ser de cualidades estéticas complejas no es para todos los "paladares". Requiere de un refinamiento singular para poder apreciar este tipo de piezas audiovisuales. Al igual que el ballet y la ópera, el cine de musicales es para exquisitos. Como un buen vino, un buen perfume o una buena comida. Requiere de saberes previos y experiencias que nos permitan el disfrute.

Si desmenuzamos un musical clásico hollywoodense nos encontramos con actuaciones muy complejas. Aparte del histrionismo específico hay que sumarle un manejo de la danza y el canto. Es por ello que encontrar intérpretes de excelencia para un musical es algo complejo.

En cuanto a la puesta en escena se necesitan de otros integrantes de equipo técnico y artístico. Debe de sumarse un coreógrafo que trabaje en la idea general con el director. Y el compositor deberá estar en consonancia creando atmósferas que envuelvan este mundo con melodías acordes.

“El Mago de Oz", "A Star is Born", "Cantando bajo la Lluvia", "Cabaret", "Grease", "West Side Story", "All that jazz", "Footloose", "Dancer in The Dark", "Moulan Rouge", "La La Land", "Aniceto", "Mamma Mía", son algunos ejemplos de buenos musicales, o piezas audiovisuales que innovan en este género.

Lo que más me llama la atención y me da curiosidad en este tipo de cine es el abordaje del género dramático mezclado con la música y la danza. Este optimismo "desenfrenado" de los personajes. Poder sobrellevar los conflictos bailando y cantando. Este "bailar bajo una lluvia de problemas". Esta oda al canto y baile pese a todo.

Musicales llevados al género puro, los musicales románticos. Esos de miradas llenas de amor, pestañeos rápidos, y ojos brillantes. Aquellos de John Travolta y Olivia Newton John, Liza Minelli, Elvis Presley, Fred Astaire, Grace Kelly, Frank Sinatra, Barbra Streisand y Kris Kristofferson.

El audiovisual es cíclico en sus modas. Cada cierta cantidad de años se producen los "revival" de géneros. Ya sucedió con el cine catástrofe, actualmente con los seriales, y seguramente en algunos años será el turno de los nuevos musicales.

Creo que valdrá la pena prestar atención a como se abordarán estos nuevos musicales. Quizás sea el género justo para estas épocas. Podrá quizás ponerle una pizca del optimismo necesario para poder nuevamente bailar bajo la lluvia. Pese a todo. Pese a tanto...