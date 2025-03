Adiós a un grande del boxeo: murió el legendario George Foreman

El mítico pugilista, que falleció a los 76 años, fue dos veces campeón mundial de los pesos pesados y protagonizó alguna de las peleas más memorables en la historia de este deporte.

El mundo del boxeo vive horas de profundo dolor por la pérdida de una de sus grandes leyendas. George Foreman, dos veces campeón mundial de los pesos pesados y medallista de oro en los Juegos Olímpicos de México 1968, murió este viernes 21 de marzo a los 76 años. La noticia la dieron a conocer sus propios familiares a través de un comunicado en redes sociales.

“Con profundo pesar, anunciamos el fallecimiento de nuestro querido George Edward Foreman Sr., quien falleció en paz el 21 de marzo de 2025 rodeado de sus seres queridos. Predicador devoto, esposo, padre amoroso y bisabuelo orgulloso, vivió una vida marcada por una fe inquebrantable, humildad y propósito”, expresaron sus familiares en el mensaje compartido.

En el comunicado resaltaron que Foreman no solo será recordado por sus logros deportivos, sino también por su carácter y valores. “Humanitario, olímpico y dos veces campeón mundial de peso pesado, fue profundamente respetado: una fuerza para el bien, un hombre de disciplina y convicción, y un protector de su legado, que luchó incansablemente por preservar su buen nombre para su familia”, añadieron.

La familia también pidió privacidad mientras honran la vida del boxeador: “Estamos muy agradecidos por las muestras de cariño y las oraciones, y pedimos privacidad para honrar la extraordinaria vida de un hombre al que tuvimos la bendición de llamar nuestro”.

Al mismo tiempo, la entidad World Boxing Association (AMB) le dedicó un sentido mensaje en redes sociales. “Lamentamos el fallecimiento de uno de los pesos pesados más grandes de todos los tiempos, el incomparable George Foreman. El mundo del boxeo está de luto, y desde la WBA queremos enviar nuestras condolencias a su familia y seres queridos”, fue el comunicado publicado en honor al mítico pugilista. “Nuestro más sentido pésame a la familia de George Foreman. Su contribución al boxeo y al mundo del boxeo jamás será olvidada”, se sumó a las condolencias el icónico Mike Tyson.

George Foreman fue una figura legendaria en el mundo del boxeo, conocido tanto por su carrera profesional, donde participó en algunas de las peleas más recordadas de la historia, como por su transformación personal fuera del ring. Nació el 10 de enero de 1949 en Marshall, Texas (Estados Unidos), y se convirtió en uno de los peleadores más grandes de todos los tiempos, con una carrera que abarcó varias décadas y que finalizó con un registro de 76-5-0. ¿El detalle? 68 victorias fueron por KO.

Comenzó a destacar en el boxeo desde muy joven. Con apenas 19 años, obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de México 1968, un logro que marcó el inicio de una trayectoria que lo llevaría a convertirse en uno de los nombres más importantes en la historia del deporte.

Un año después de su éxito olímpico, Foreman debutó como boxeador profesional enfrentándose a Donald Walheim, a quien derrotó por nocaut en el tercer asalto. Su ascenso fue meteórico: en 1973, se coronó campeón mundial de los pesos pesados tras vencer a Joe Frazier en un combate celebrado en Kingston, Jamaica. La pelea, que terminó en el sexto asalto y es recordada como una de las grandes batallas de la historia del boxeo, consolidó al estadounidense como una fuerza imparable en el ring.

Sin embargo, su carrera no estuvo exenta de desafíos adversos. En 1974, protagonizó uno de los combates más memorables de la historia del boxeo al enfrentarse a Muhammad Ali en Kinshasa, entonces Zaire (actual República Democrática del Congo). En el evento que quedó inmortalizado como “The Rumble in the Jungle” ("La pelea en la selva”), Foreman llegó como el campeón invicto y, luego de tres defensas del cinturón, cayó derrotado por nocaut en el octavo asalto. Este combate no solo marcó su primera derrota -y único KO-, sino que también quedó grabado como un momento icónico en la cultura deportiva mundial.

El combate tuvo una repercusión a tal escala, que se la sigue recordando como una de las mejores peleas de todos los tiempos. Y, ante un evento de tal magnitud, este no estuvo exento de polémicas. Foreman recordó este episodio en sus memorias, atribuyendo su derrota a un incidente previo al combate. Según relató, bebió agua con un sabor extraño proporcionada por su médico, lo que, en su opinión, afectó su desempeño en el ring. “No podía creer que había perdido el título mundial. Fue el momento más vergonzoso de mi vida. Pasé del orgullo a la lástima. Es devastador”, comentó posteriormente.

Tras su derrota ante Ali, Foreman se alejó temporalmente del boxeo en 1977, a sus 28 años. Allí, experimentó una profunda transformación personal. Se convirtió al cristianismo y fue ordenado como ministro, lo que lo llevó a abandonar su vida de boxeador y buscar un propósito más allá de los cuadriláteros.

Sin embargo, su carrera continuó durante más de dos décadas, ya que en 1987, a los 38 años, George Foreman sorprendió al mundo del boxeo al regresar al ring. De esta manera, el pugilista demostró que aún poseía una habilidad asombrosa para competir a nivel profesional y deleitó a los espectadores con una fuerza devastadora. Así las cosas, siguió enfrentándose a numerosos rivales y consolidando su lugar en la historia del deporte.

En 1991, se subió al ring para combatir por los títulos mundiales con el reconocido Evander Holyfield y sufrió una de las cinco derrotas de su carrera. También combatió por la corona los pesos pesados de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en 1994 y cayó contra Tommy Morrison, conocido por su papel en las películas de Rocky. El 5 de noviembre de 1994, finalmente, lo consiguió: noqueó a Michael Moorer en Las Vegas y obtuvo la corona mundial AMB y FIB.

Finalmente, se retiró en 1997 tras perder ante Shannon Briggs en un combate celebrado el 22 de noviembre en el Taj Mahal Hotel & Casino de Atlantic City, Nueva Jersey. A lo largo de su trayectoria, Foreman acumuló un impresionante récord y fue reconocido como uno de los mejores boxeadores de peso pesado de todos los tiempos. La International Boxing Research Organization lo incluyó entre los diez mejores de la historia, un honor que refleja su impacto y contribución al deporte.