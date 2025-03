Violenta discusión: destrozó el vidrio de un auto y luego intentó atropellar al conductor

"Estaba fuera de sí y en un estado preocupante”, declaró el automovilista agredido.

Hoy 09:00

En Córdoba, el conductor de un vehículo protagonizó una violenta escena de tránsito luego de llevar a cabo una serie de maniobras bruscas. Tras ser increpado por los ocupantes de otro auto, quien manejaba el Fiat Cronos se bajó del auto, corrió hasta el Renault Twingo y le rompió el vidrio.

El conductor descontrolado iba haciendo zig zag por la calle Libertad, en el barrio General Paz de la capital cordobesa. Alejandro, el hombre atacado por el dueño del Cronos, explicó que el hecho ocurrió por la tarde y en el marco de una jornada de tránsito normal.

“Este chico, que no debe tener más de 20 años, estaba fuera de sí y en un estado preocupante. No sé qué le pasó que dejó su auto y corrió una cuadra para increparme en la ventanilla. No tuvo mejor idea que pegarle una piña y obviamente se rompió el vidrio”, declaró Alejandro a Telenoche Córdoba.

El damnificado precisó: “Una tontera de discusión de tránsito -qué si vos vas para allá, yo voy para acá- terminó a 15 cuadras de donde empezó, en una semáforo en la calle Libertad y Esquiú. Nosotros estábamos en el semáforo de Esquiú. Él tenía su auto a 30 o 40 metros. O sea, él vino para agredir. Sólo propinó insultos y provocaciones”.

Tras ver el daño que le había hecho a su auto, Alejandro corrió hacia el Cronos para increpar al conductor y que le diera los datos de su seguro: “Yo salí por la puerta pasando por arriba de mi hijo y él sale corriendo para su auto. Cuando me rompió el vidrio, me cayeron todos los vidrios a mí”.

“Me paro adelante para que me dé los datos y ahí es cuando me atropella. Según un video filmado por unas chicas del edificio se ve que claramente me quiere atropellar. No contento con eso, más adelante tocó a otros autos y con el espejo me pegó”, detalló el hombre.

La furia del conductor se desató cuando escuchó que desde el auto de Alejandro le gritaron “aprendé a manejar”, palabras que fueron confirmadas por la víctima: “Una discusión de tránsito que debería haber quedado ahí terminó en algo mucho más fuerte”.

“Quiero hacer hincapié en que ni mi hijo ni yo nos bajamos del auto hasta que este hombre me rompió el vidrio de una trompada. Para mí había terminado la discusión. Todo había quedaba en ‘aprendé a manejar’ y alguna otra cosa más fuerte. Entonces nos bajamos recién cuando este chico obviamente nos rompió el vidrio”, completó Alejandro, que tras el hecho fue a hacer la denuncia a la comisaría.