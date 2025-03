Fabiola Yañez apuntó contra Alberto Fernández: "Su patrimonio está flojo de papeles"

La ex primera dama Fabiola Yañez planteó que el patrimonio del expresidente Alberto Fernández está “flojo de papeles”. Yáñez, que denunció a su expareja por violencia de género, dijo que Alberto Fernández tenía un “nivel de vida muy alto” antes de ser presidente.

La ex primera dama además se definió como “un chivo expiatorio de muchos problemas del kirchnerismo” por la fiesta VIP de su cumpleaños ocurrida en julio de 2020, por su cumpleaños en la residencia de Olivos, en plena cuarentena por coronavirus. Yañez dijo que el kichnerismo no tenía que pagar “ningún costo político” con ella y que le echaron la culpa de la derrota de las elecciones legislativas de 2021.

Además, sobre el plan de Alberto Fernández tras dejar el poder, dijo que apostaba a ser “el referente del progresismo en Iberoamérica, porque él era ‘el hombre honesto’, que no tenía ninguna causa por corrupción”, pero que nunca la creyó: “Es una característica de una persona narcisista y psicópata, porque que vos le hagas creer a tu mujer durante casi 14 años que el departamento donde vivís es realmente prestado y que no tenés nada...“.

La ex primera dama dijo sobre el departamento en Puerto Madero, a nombre del empresario y ex secretario de Medios, Enrique “Pepe” Albistur, en el que desde hace años vive Alberto Fernández: “Cómo se puede sostener una mentira tanto tiempo, ¿no? ¿Quién te puede creer que un amigo te presta un departamento durante 14 años? ¿Quién te puede creer que tenés pocos ingresos? ¿Quién te puede creer que tu patrimonio es sólo un auto? ¿Nunca trabajaste en toda tu vida como para tener ahorros? Su patrimonio está bastante flojo de papeles".

Yañez mencionó en declaraciones a La Nación que Alberto Fernández “dice que tendría un patrimonio de 600.000 dólares”: “Lo único que sé es que tenía un terreno en la localidad de Manzanares (Pilar), pero desapareció también. Lo único que tendría es una parte de la consultora con (la exministra de Justicia), Marcela Losardo, pero que está todo en acciones".

La ex primera dama habló de una relación de “intereses mutuos” entre Alberto Fernández y Albistur: “Él hizo ministra a su mujer (Victoria Tolosa Paz), después la hizo diputada. ¿Qué más que eso?“.

Yañez dijo que el nivel de vida de Alberto Fernández era “muy alto” antes de ser presidente: “Viajes en primera clase a Europa dos o tres veces por año. Nunca comía en casa. Se pasaba la mayoría del tiempo teniendo entrevistas, almuerzos o cenas con periodistas, que siempre pagaba él. Comía en el Faena, en el Hilton… ¿vos tenés ese nivel de vida y no trabajás?, ¿de dónde sale ese dinero?. Hacía un informe por mes en la consultora. Nada más. La consultora no generaba dinero".

Por otro lado, la ex primera dama se definió como “un chivo expiatorio de muchos problemas del kirchnerismo”, al considerar que los dirigentes de ese espacio “no tenían que pagar ningún costo político” con ella. Dijo que le echaron la culpa de la derrota del kirchnerismo por la caída en las elecciones legislativas de 2021.

Yañez dijo que no organizó la fiesta de su cumpleaños en Olivos, el 14 de julio de 2020 en plena cuarentena, que pidió disculpas y seguirá “pidiendo disculpas por lo que pasó a todos los argentinos”.

Del mismo modo, preguntó: “¿Qué hizo? (Alberto Fernández). Dijo: ‘Mi querida Fabiola’. Pero él fue el que mandó a comprar la torta para mi cumpleaños".

La ex primera dama dijo que el ex presidente “estuvo todo el tiempo allí”, en la fiesta en Olivos y que “despidió hasta a la última pareja” y que “los acompañó hasta la puerta”. Y cerró: “Después (Alberto Fernández) dejó que me destrozaran públicamente”.