Miguel Ángel Russo, íntimo: su lucha contra el cáncer y el presente de San Lorenzo

El entrenador del Ciclón, a quien en 2017 le diagnosticaron cáncer de próstata, habló de cómo atravesó la peor parte acompañado por su familia y el fútbol. Además, se refirió a la buena actualidad del Ciclón.

Miguel Ángel Russo, actual entrenador de San Lorenzo, abrió su corazón en una entrevista y habló sobre cómo el fútbol lo ayudó a atravesar su lucha contra el cáncer de próstata, enfermedad que le fue diagnosticada en 2017 mientras dirigía a Millonarios de Colombia. Además, destacó el buen presente del Ciclón, que pelea por la clasificación a los octavos de final del Torneo Apertura y se ilusiona con dar pelea en la Liga Profesional.

"Nunca me di por vencido"

A pesar del duro momento que le tocó vivir, Russo nunca dejó su trabajo y hasta se coronó campeón con Millonarios en Colombia. "Mucha gente cree que cambié, pero la realidad es que siempre fui igual en este tipo de cosas", aseguró.

El entrenador de 67 años explicó cómo transitó la enfermedad y destacó el apoyo que recibió: "Mi familia me ayudó, mucha gente estuvo pendiente de mí y yo tuve una cabeza especial para superar todo eso. Nunca me di por vencido. Quizá no le di la dimensión que todo el mundo le da y lo adapté como una forma de vida".

Para Russo, el fútbol fue una gran terapia: "Es difícil ponerlo en palabras, pero yo siempre fui atrás de una pelota. No es fácil, pero cuando veo la pelota que da vueltas, me ayuda".

San Lorenzo y el sueño de volver a lo más alto

Después de un 2024 complicado, San Lorenzo encontró su camino bajo la conducción de Russo. "Buscamos tener orden en todos los niveles del club. Insistí mucho con la pretemporada y ayudó el estar juntos. Ahora hay que seguir y buscar mejorar permanentemente", expresó.

El DT destacó la importancia de la competitividad en el fútbol argentino: "Nos tocaron muchos clásicos, sabíamos que era difícil de entrada, pero ahora, en la mitad del torneo, se pone más difícil todavía. El fútbol argentino es competitivo al 1000x1000, en cada fecha ves resultados que sorprenden. En otros países hay tres o cuatro equipos fuertes y nada más, acá todos intentan ganar".

Iker Muniain, el líder del equipo

Uno de los jugadores más destacados del plantel es Iker Muniain, el experimentado mediocampista español que sorprendió con su llegada al Ciclón y se convirtió en capitán. "Había que tener ganas de quedarse a fin de año, no era una situación cómoda ni para los jugadores ni para el entrenador. Iker tiene buen espíritu, ganas de estar y de jugar, y eso es muy bueno. Para él, la experiencia de estar en el fútbol argentino es algo importante", afirmó Russo.

Con la experiencia del técnico y el compromiso de sus jugadores, San Lorenzo sueña con volver a los primeros planos y pelear por el título en un fútbol argentino que, según Russo, "siempre crece".