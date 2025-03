Amanda Seyfried rechazó trabajar para Marvel por miedo al fracaso

La actriz confesó que temía que Guardianes de la Galaxia fuera un desastre y afectara su carrera.

Amanda Seyfried estuvo a punto de unirse al Universo Cinematográfico de Marvel, pero rechazó el papel de Gamora en Guardianes de la Galaxia por miedo a que la película fracasara.

En una conversación con Josh Horowitz en el podcast Happy Sad Confused, la ganadora del Emmy explicó que la idea de quedar atrapada en un contrato a largo plazo y el uso intensivo de maquillaje la hicieron dudar. Además, pensó que la historia, protagonizada por un mapache parlante y un árbol, no sería bien recibida por el público y perjudicaría su carrera.

“Me daba miedo que me pintaran de otro color, no quería vivir en Londres seis meses al año. Pensé que sería el primer fracaso de Marvel y que Chris Pratt y yo no volveríamos a trabajar”, confesó Seyfried.

A pesar de su decisión, la actriz ha logrado una carrera exitosa y hoy reconoce que todo salió bien para ella. Mientras tanto, el papel de Gamora terminó en manos de Zoe Saldaña, quien se convirtió en una de las figuras clave de la franquicia.

