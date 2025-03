Tres frases que indican inmadurez emocional en las personas

Según la inteligencia artificial, hay patrones que señalan una dificultad para asumir responsabilidades, gestionar emociones o enfrentar conflictos de manera saludable.

Hoy 07:32

Las palabras que utilizamos en nuestro día a día no solo comunican lo que pensamos, sino que también revelan aspectos de nuestra personalidad y madurez emocional. En los últimos años, diversos psicólogos han estudiado que ciertas expresiones pueden ser señales de una dificultad para asumir responsabilidades, gestionar las emociones o enfrentar conflictos de manera saludable, lo que afecta tanto a nuestros vínculos como a nuestro bienestar.

Para el psicoanalista José Eduardo Abadi, la inmadurez emocional es sinónimo de narcicismo. “Significa estar en una relación y hacer que el otro sea lo que uno quiere que sea, y que haga lo que uno quiere. Por el contrario, la madurez es la aceptación de la diferencia entre dos personas y la metabolización de esa diferencia para que se convierta en alimento de una relación creativa, productiva, y divertida”, explica el experto al diario La Nación.

En esta línea, Alejandra Gómez, psicoanalista y directora del Departamento de Psicosis de la Asociación Psicoanalítica Argentina (APA), sostiene que una persona con inmadurez emocional tiende a estar centrada en sí misma, con ideales de completud y omnipotencia.

Pero, ¿cómo detectar una persona con inmadurez emocional? Ante esta consulta, ChatGPT, Gemini y DeepSeek destacaron tres frases para descubrirlo.

“No es culpa mía”

“No es culpa mía” es una de las frases que más reflejan inmadurez emocional. Tanto ChatGPT como Gemini señalan que este comportamiento está asociado a la falta de autoconocimiento y autocrítica, mientras que DeepSeek apunta a la falta de empatía hacia otras personas.

Optar por esta actitud puede dañar nuestros vínculos emocionales. Por este motivo, la psicóloga estadounidense Carol Dweck indica en su libro Mindset: The New Psychology of Success (2006) que aquellos que asumen responsabilidad sobre sus actos tienen más posibilidades de mejorar sus habilidades y relaciones. En esta línea, John Gottman, experto en relaciones, destaca que la capacidad de admitir errores y disculparse es un predictor clave de vínculos exitosos y duraderos.

“La madurez de los vínculos es poder asumir el compromiso en lo que uno hace y tiene, y compromiso es responsabilidad, deseo y cumplimiento de un rol que quedó tácita o explícitamente pactado“, analiza Abadi.

“Estás exagerando”

Por otro lado, “estás exagerando” es una frase que minimiza o descarta los sentimientos de la otra persona, sugiriendo que su reacción es desproporcionada. En este sentido, DeepSeek destaca la falta de escucha activa, un concepto estudiado por los psicólogos estadounidenses Carl R. Rogers y Richard Evans Farson en su libro Active Listening (1957).

Según los expertos, la escucha activa es una habilidad clave en la comunicación efectiva y en la madurez emocional. Al no validar los sentimientos del otro, se muestra una falta de disposición para conectar emocionalmente.

En tanto, Gemini cita a Courtney S. Warren, psicóloga de Harvard y especialista en relaciones románticas, para explicar la manipulación emocional -también llamada gaslighting-. De acuerdo a la especialista, el gaslighting es una táctica utilizada para controlar o dominar a otra persona, y puede manifestarse de diversas maneras, como negar hechos que ocurrieron, minimizar los sentimientos de la víctima, o incluso acusarla de estar “loca” o “exagerando”. Esto genera en la víctima una sensación de confusión, inseguridad y dependencia hacia el manipulador.

“No necesito darte explicaciones”

“No necesito darte explicaciones” también expone a una persona con inmadurez emocional. ChatGPT sostiene se trata de una estrategia para evitar la responsabilidad y cerrar el diálogo con un otro, anulando la posibilidad de una conversación genuina.

A su vez, Gómez sostiene que la frase revela la imposibilidad de aceptar ciertas “reglas” de un vínculo, como derechos y obligaciones. “En la inmadurez emocional tampoco hay conciencia de los riesgos ligados al hacer o decir, como si la responsabilidad siempre fuese de otro”, añade.

Frente a estas situaciones, DeepSeek explica que las relaciones se sumergen en un entorno dañino, lo que a su vez genera desconfianza. El escritor estadounidense Stephen Covey, en su libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva (1989), destaca la importancia de un diálogo abierto para construir relaciones sólidas.