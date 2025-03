Gal Gadot recibe fuertes críticas por su actuación en Blanca Nieves

El nuevo live action de Disney ha estado repleto de polémicas.

Hoy 08:02

El pasado jueves se estrenó en las salas de cine el live action de Blanca Nieves, que cuenta con las actuaciones estelares de Gal Gadot como la Reina Grimhilde y Rachel Zegler como Blanca Nieves.

Para mala fortuna de Disney, la cinta no ha sido bien recibida por la crítica y tampoco por los fans, incluso se habla de que será un fracaso en taquilla por los 250 millones de dólares invertidos en ella.

Gal Gadot es criticada por su actuación en Blanca Nieves

La actriz israelí de 39 años ha sido criticada con dureza en redes sociales poniendo en duda capacidad actoral con comentarios como: "Gal Gadot no podría actuar ni aunque su vida dependiera de ello", No puedo decir mucho de las actuaciones en Blanca Nieves porque la vi en español. Pero el talento de Gal Gadot es tan nulo que supera cualquier barrera lingüística" y "No hay crítica que te prepare para lo mal que actúa Gal Gadot en Blanca Nieves JAJAJAJA. Su personaje es espantoso y plano, pero ella le añade la salsa para pertenecer al museo de lo horripilante", entre otros.

El hate recibido se ha incrementado en buena parte por su postura política en la guerra entre Israel y Palestina que comenzó el 7 de octubre de 2023.

De acuerdo con varios medios en Estados Unidos, este tema habría generado tensión y mal ambiente durante las regrabaciones con Rachel Zegler, quien apoya a Palestina.

Gal Gadot y una semana agridulce en Hollywood

Esta semana la "Mujer Maravilla" recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood por su carrera como actriz hasta el momento.

Hubo quienes aseguraron que no merecía este reconocimiento y que es una falta de respeto hacia otras actrices como Demi Moore, quien pese a tener una trayectoria mucho más importante, no ha recibido esta distinción hasta ahora.

Ahora con las críticas por su papel en Blanca Nieves, Gal Gadot sin duda cerrará la semana con un sabor de boca amargo.