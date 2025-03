El miércoles se conocerá la condena para loretano acusado de violar a su hija

La Fiscalía requirió una condena de 9 años de prisión para un albañil loretano, sindicado, de abusar sexualmente de su hija adolescente. La condena se conocerá el miércoles.

Hoy 08:07

El juicio es ventilado a puertas cerradas por el tribunal, conformado por Fernando Viaña, Juan Carlos Storniolo y Rosa Falco, quienes debaten sobre la suerte del acusado, de 53 años.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según la fiscal, Yésica Lucas, todo decantó en diciembre del 2022, ocasión en que la jovencita, de 14 años, reveló a sus hermanas mayores que desde los 13 su progenitor a someter a crueles vejámenes.

"Empezó tocándome por encima de la ropa. Me daba asco, pero igual siguió. En especial, cuando mi mami se iba a trabajar o por trámites. Me manoseaba con las manos, hasta que un día me abusó desnudándome", señaló la adolescente a sus hermanas.

El 12 de diciembre del 2022 fue escuchada en Cámara Gesell. Allí, ante los psicólogos, ahondó que el sujeto la abusaba con asiduidad. "Él empezó a consentirme en todo, pero diciéndome, después, me lo voy a cobrar".

Cayó detenido y ahora la fiscal le enrostra cargos por "abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y la convivencia".

El viernes las audiencias terminaron con los alegatos, ocasión en que la Fiscalía instó a una condena de nueve años de prisión. Enfrente, el abogado Emiliano Aguirre, bregó por la absolución. En tanto, Luciana Jiménez, por el Ministerio Pupilar, solicitó protección para la víctima. El veredicto será ventilado el miércoles próximo, al mediodía.