No lo atendían en la terraza de un bar y su inesperada ocurrencia para llamar la atención dejó a todos sin palabras

Un video en TikTok muestra cómo un usuario solucionó la falta de atención con una acción sencilla pero efectiva.

Hoy 08:35

Un creador de contenido, conocido en TikTok como @soyladramas, ha capturado la atención de miles con una solución inesperada para un problema común. Este usuario español se volvió viral, mostrando cómo logró ser atendido en una terraza de un bar después de esperar durante 30 minutos sin éxito.

El video comienza con @soyladramas sentado en la terraza, frustrado por la falta de atención del personal del bar. En lugar de seguir esperando, decidió tomar el asunto en sus propias manos y llamó al establecimiento por teléfono.

“Hola, mira que estamos en la terraza, por si puedes salir a pedirnos nota”, se le escucha decir al inicio del video. Esta acción, aunque simple, resultó ser efectiva y cómica, capturando la atención no solo de la camarera, sino también de miles de usuarios en línea.

La camarera, inicialmente confundida por la llamada, preguntó nuevamente qué estaba sucediendo. El usuario, entre risas, repitió su solicitud: “Que estamos en la terraza, por si puedes salir, o te lo digo desde aquí y me lo traes ya”. Esta interacción no solo resolvió el problema de ser atendido, sino que también proporcionó un momento de humor que resonó con muchos espectadores.

El video ha acumulado más de 376.000 visualizaciones y 40.000 “me gusta”, destacando la popularidad de su ingeniosa táctica. En ese sentido, la reacción del público fue abrumadoramente positiva, con muchos usuarios comentando sobre la creatividad del tiktoker.

“Soy camarera desde hace muchos años y yo saldría descojonandome”, “Al final está muy bien tomarse con humor estas situaciones si no te apetece entrar dentro” y “Es buenísimo, no se me había ocurrido”, son algunos de los mensajes en la publicación.

Este tipo de contenido resalta cómo las redes sociales pueden ser un espacio para compartir experiencias cotidianas de manera entretenida y relatable.