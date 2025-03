Despiden con tristeza a una guardavidas que murió luego de luchar contra una dura enfermedad

Desde la cuenta oficial de Guardavidas de Santiago del Estero le dedicaron un emotivo mensaje. La noticia conmovió a la comunidad local, que recordó su entrega y dedicación.

La comunidad de Guardavidas de Santiago del Estero está de luto tras el fallecimiento de una de sus profesionales más queridas. Samia Santillán, de 31 años, quien estaba luchando contra una dura enfermedad, perdió la vida en las últimas horas, dejando un vacío inmenso en quienes la conocieron y trabajaron a su lado.

A través de un emotivo mensaje en redes sociales, la página oficial de Guardavidas de Santiago del Estero despidió a la joven con palabras llenas de cariño. "La peleaste con tu enfermedad y la peleaste durante la pandemia por la gente, siempre con sonrisa. Tardamos mucho tiempo en darnos cuenta cuánto te dolía y era porque la buena onda que desbordabas no coincidía con tu dolor. Hoy te fuiste a los 31 años dejando una hija y muchos recuerdos con nosotros. Que descanse en paz, esa paz que siempre buscaste", expresaron.

Los comentarios no tardaron en llegar y varios colegas y amigos de la profesional se unieron al mensaje para rendirle homenaje. "Trabajé poco tiempo con ella, pero demostró ser una gran persona y amaba lo que hacía", comentó uno de sus compañeros, reflejando el aprecio que todos sentían por ella. Otro amigo expresó: "No te puedo creer, y la peleaste, mis condolencias a la familia. Te conocí desde chica y me dio tanto gusto trabajar con vos".

El dolor por su partida también fue compartido por el senador nacional José Emilio Neder, expresando: "Lamento mucho, mis condolencias a toda la familia. Un abrazo al cielo, compañera, que Dios te dé el lugar que mereces".

