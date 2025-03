Kueider enfrenta una nueva causa por lavado de dinero en Paraguay, que podría complicar su extradición

La investigación, iniciada por la UIF de Paraguay, está relacionada con el intento de compra de seis departamentos antes del incidente en la frontera con Brasil. La causa está radicada en Asunción.

Hoy 11:58

El ex senador Edgardo Kueider sumó una nueva causa penal en Paraguay. Es por el intento de comprar seis departamentos mucho antes del episodio en la frontera con Brasil. La denuncia es por el delito de lavado de dinero, según confirmaron fuentes judiciales de ese país a Infobae. Si avanza, ese expediente podría complicar la extradición a la Argentina, que fue pedida por la jueza Sandra Arroyo Salgado a fines del año pasado.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La maniobra figura en reportes de operación sospechosa (ROS) que llegaron a la UIF de Paraguay. Según esos documentos, publicados por la Revista Análisis, la secretaria y pareja de Kueider, Iara Guinsel Costa, hizo un primer desembolso de USD 120 mil en abril de 2024. Un segundo pago, de USD 250 mil, se efectivizó en junio. A partir de ese momento, hizo varios pagos parciales, siempre en dólares, para comprarles seis departamentos a las firmas Innova Asunción SA, y Exclusiva Py EAS, representada por Andrés Torales Benega y Fernando Cousirat.

Esas dos personas son los supuestos dueños de Golsur, la empresa que utilizaron Kueider y Guinsel Costa para justificar el dinero que llevaban en la camioneta.

Infobae había revelado que la compra de esa firma se concretó el 30 de julio del año pasado, en la misma fecha que se intentaba cerrar la compra de seis departamentos. Los nuevos dueños (Torales Benega y Courisat) pagaron 10 millones de guaraníes (unos 1200 dólares) cada uno para quedarse con el 50% de las acciones. Apenas dos meses después, a mediados de octubre, le firmaron un poder amplio a Guinsel Consta.

La operación de los seis departamentos nunca se concretó. En septiembre, se terminó firmando una rescisión del contrato que habían suscripto en junio.

“Del análisis realizado respecto a las documentaciones proveídas por Innova Asunción SA se observan disparidades entre las fechas de depósito en la cuenta de la empresa en el Banco Atlas comunicadas por la entidad bancaria y la celebración de contratos y recibos de dinero otorgados a Iara Magdalena Guinsel Costa por la referida empresa inmobiliaria”, detectaron los investigadores paraguayos.

Los detalles de esa maniobra fueron enviados por la UIF de Paraguay al organismo antilavado local y se terminaron filtrando. Eso motivó un reclamo del Grupo Egmont, la entidad internacional de cooperación que ambos países integran, y hasta se abrió un sumario interno en la UIF local, según pudo saber este medio.

En Paraguay hubo otro episodio similar. El empresario inmobiliario Carlos Guasti declaró en diciembre que Kueider y Guinsel Costa le hicieron un ofrecimiento para comprar al menos cinco departamentos y que la operación también se cayó porque no consiguieron una sociedad. Guasti también hizo una presentación ante la UIF de Paraguay. “En junio del corriente año señó cuatro unidades en pozo, abonando USD 1000 por cada unidad contra facturas correspondientes. Las operaciones no avanzaron por el transcurso del tiempo y por la falta de formalización ya que no presentó los documentos requeridos y por ende, no se suscribió contrato alguno”, dice la denuncia, según pudo saber este medio.

Guasti hasta aportó mensajes de WhatsApp enviados por la secretaria y por el ex senador (desde un teléfono de Estados Unidos). “Viene lento el trámite (de la sociedad”, avisó el ex senador el 1 de julio.

Kueider está con prisión domiciliaria en Asunción desde que fue interceptado en diciembre pasado, tratando de ingresar a Paraguay más de USD 200.000 sin declarar, junto a Guinsel Costa. Esa causa es por el delito de contrabando y tramita en Ciudad del Este. Los fiscales que están a cargo del caso habían declarado que se iban a tomar cuatro meses para investigar. Ya pasaron casi tres.

En el medio, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado pidió la extradición de Kueider y de Guinsel Costa para que sean enviados detenidos al país e indagarlos. Pero Paraguay no accedió, hasta ahora, a la solicitud de la magistrada argentina. En enero, la fiscal adjunta Matilde Moreno solicitó aclaraciones, información complementaria y documentación de las causas por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Ese dictamen fue adjuntado por el juez de garantías de Paraguay, Rolando Duarte, en su oficio “para facilitar una mayor comprensión de lo requerido y permitir la emisión de un pronunciamiento adecuado sobre la solicitud de extradición” de Kueider y Guinsel Costa.

La nueva causa por lavado que se radicó en Asunción (Paraguay) podría complicar aún más el proceso de extradición. Infobae intentó contactar a los abogados de Kueider en ese país, pero se negaron a dar más detalles.

En el juzgado de Arroyo Salgado, la otra causa por lavado avanza con muchas novedades. Esta semana, la jueza detuvo a siete personales vinculadas al ex senador. El principal es Daniel González, alias “Pajarito”, su socio en varios negocios ilegales. También hay prestanombres, una abogada y contadores que participaron de las maniobras. En una extensa resolución, la jueza enumeró compra de departamentos con una empresa fachada, préstamos simulados para eludir a la AFIP, deudas ficticias, adquisición de vehículos a nombre de un tercero, balances adulterados y la utilización de estructuras societarias.