El influencer Gero Arias sufrió un grave accidente y perdió dos dedos

El influencer, que se hizo famoso tras superar un desafío de dominadas en Año Nuevo, relató el dramático episodio en sus redes sociales. "Estoy con vida y estoy completo. Bueno, no completo del todo", expresó.

Hoy 18:36

El influencer Gerónimo Arias, conocido por su hazaña en un reto de dominadas, sorprendió a sus seguidores al contar que sufrió un accidente en el que perdió dos dedos de la mano.

A través de un video en redes sociales, relató que se cayó desde un acantilado de más de 10 metros, golpeándose contra varias rocas en la caída.

"Acabo de tener el peor accidente de mi vida. Me caí de un acantilado de más de 10 metros y me fui pegando con distintas piedras. Estoy con vida y estoy completo. Bueno, no completo del todo...", explicó.

Según su relato, una roca impactó su mano, lo que derivó en la amputación de dos dedos. Tras el accidente, fue trasladado de urgencia a un hospital junto a su familia, con la esperanza de poder recuperarlos.

"Hago este video porque ustedes me acompañan todos los días y quería que sepan lo que me pasó. Estoy bien. No sé si voy a recuperar los dedos. Apenas salga del hospital les cuento. Cuídense. Los quiero", dijo Arias.

Más tarde, publicó un video desde el hospital tras ser operado, donde contó que los médicos aún no confirmaron si perderá definitivamente los dedos.

La noticia generó diversas reacciones entre sus seguidores. Mientras algunos expresaron su apoyo y preocupación, otros pusieron en duda su versión, acusándolo de buscar atención y viralización.