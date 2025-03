Jessica Chastain protagonizará "The Dealer", la nueva serie de Apple TV+

La actriz lidera este drama ambientado en el competitivo mundo del arte, donde interpretará a una galerista ambiciosa en una historia de poder, clase y seducción.

Hoy 07:10

Apple TV+ se ha asegurado los derechos de 'The Dealer', un drama escrito por Lucas Hnath y dirigido por Sam Gold que explora el exclusivo y competitivo mundo del arte de alto nivel. La serie contará con Jessica Chastain en el papel principal, acompañada por Adam Driver.

Adam Driver

Chastain interpretará a una galerista ambiciosa que busca consolidarse como una figura influyente en el mercado del arte. Su relación con un artista talentoso pero impredecible (Driver) será el eje de esta historia descrita como "una mordaz exploración del poder, la clase, la seducción y la cultura".

Además de su rol protagónico, Chastain también se desempeñará como productora ejecutiva junto a Adam Driver, Michael Ellenberg, Lindsey Springer, Kelly Carmichael, Alan Poul, Sarah Lunnie y los creadores del proyecto, Hnath y Gold.

'"The Dealer' se suma a la lista de producciones de Media Res para Apple TV+, que incluye títulos como 'The Morning Show', 'Pachinko' y 'Un futuro desafiante'. Para Chastain, esta serie marca su segunda colaboración con la plataforma, ya que también protagoniza 'The Savant', una miniserie próxima a estrenarse.

Basada en un artículo de la periodista Andrea Stanley publicado en Cosmopolitan en 2019, 'The Savant' sigue a una mujer que se infiltra en grupos extremistas para evitar ataques de gran escala. La serie está escrita por Melissa James Gibson y dirigida por Matthew Heineman, y cuenta con James Badge Dale y Nnamdi Asomugha en el elenco junto a Chastain.

Jessica Chastain