"Pueden haber incógnitas en muchos aspectos, pero no en materia de dinero"

Así lo expresó el licenciado Osvaldo Granados en su columna diaria para Radio Panorama.

Hoy 08:23

Este miércoles, el especialista en política y economía Osvaldo Granados analizó en su columna que se emite a través del aire de Radio Panorama el actual y complejo entramado financiero del país.

En tal sentido, destacó que la incertidumbre en torno al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no es bueno para los mercados.

"No se puede estar tanto tiempo dando vueltas, sin decir si van a abrir el cepo, cómo, si será por etapas o no. Hay que saber si el salto va a ser con red o sin red. No sabemos cuántos dólares nos van a dar para que ingresen en el Banco Central, las empresas quieren saber si se van a llevar sus ganancias en cuotas o no, y saber cómo va a ser el mercado cambiario, si tendrá libre flotación y si el cepo se va a levantar por etapas. Cada uno dice lo suyo", explicó.

"Las dudas son más que las certezas y eso hace subir el dólar, aunque sea un poquito, la brecha está en 21% y el Riesgo País se mantiene, hay que resolver las incógnitas.

Agregó finalmente que cuando uno dice "que se viene otra cosa" y el acuerdo con el Fondo demora, los mercados reaccionan de esta manera.