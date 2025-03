Zendaya protagonizará la película sobre la cantante Ronnie Spector

La actriz será la protagonista de Be My Baby, una película sobre la vida de la icónica cantante Ronnie Spector. Dirigida por Barry Jenkins, la película explorará su compleja relación con el productor Phil Spector.

Hoy 11:24

A24 expande su colaboración con la megaestrella Zendaya, quien interpretará a la legendaria cantante Ronnie Spector en la película Be My Baby. La dirección estará a cargo de Barry Jenkins, y el guion será escrito por Dave Kajganich. La película se centrará en la vida de Spector, pero en lugar de seguir la tradicional fórmula de biografías desde la cuna hasta la tumba, se sumergirá en la compleja relación de la cantante con el productor Phil Spector, un hombre problemático.

Fuentes indican que los derechos sobre la vida de Spector y su libro Be My Baby, escrito junto a Vince Waldron, siguen siendo parte del acuerdo para la película. A24 adquirió este proyecto en 2022 y producirá junto a Marc Platt, Adam Siegel, Mark Itkin, Tom Shelly y Zendaya. Jonathan Greenfield será el productor ejecutivo. Antes de su fallecimiento, Spector fue productora ejecutiva de la película y eligió personalmente a Zendaya para interpretar su rol.

Este nuevo proyecto se suma a una serie de exitosas colaboraciones de A24 con Zendaya, incluida la aclamada serie Euphoria, que le valió un Emmy. Además, es la tercera vez que Zendaya y A24 se asocian tras Euphoria y el próximo film The Drama, en el que co-protagoniza junto a Robert Pattinson.

Jenkins, conocido por dirigir Moonlight y If Beale Street Could Talk, recientemente logró un gran éxito con Mufasa para Disney, y continúa ampliando su influencia en la industria cinematográfica.

Kajganich, el guionista, es reconocido por su trabajo con Luca Guadagnino en A Bigger Splash, Suspiria y Bones and All, además de haber creado la exitosa serie The Terror de AMC.